https://ria.ru/20230109/ukraina-1843635142.html

На Украине ректора Почаевской семинарии УПЦ приговорили к штрафу

На Украине ректора Почаевской семинарии УПЦ приговорили к штрафу - РИА Новости, 09.01.2023

На Украине ректора Почаевской семинарии УПЦ приговорили к штрафу

Ректора Почаевской семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Шумского Иова оштрафовали на 8,5 тысячи гривен (около 230 долларов)... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:57

2023-01-09T12:57

2023-01-09T12:57

религия

украина

россия

служба безопасности украины

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ректора Почаевской семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Шумского Иова оштрафовали на 8,5 тысячи гривен (около 230 долларов) за "разжигание религиозной розни", сообщило в понедельник украинское интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на приговор суда. В декабре Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (в миру Виктора Смакоуза) в "антиукраинской деятельности". Архиепископа подозревали по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". По утверждению СБУ, он использовал анонимный профиль в социальной сети Facebook*. "Ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Йов Смакоуз получил штраф в размере 8,5 тысяч гривен (около 230 долларов) за разжигание религиозной розни... Йов Смакоуз сотрудничал со следствием и заключил соглашение о признании вины, поэтому получил несуровое наказание", - пишет издание. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230102/upts-1842833046.html

https://ria.ru/20230106/obysk-1843243781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, служба безопасности украины