На Украине ректора Почаевской семинарии УПЦ приговорили к штрафу
На Украине ректора Почаевской семинарии УПЦ приговорили к штрафу за разжигание розни
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Почаевской духовной семинарии
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Почаевской духовной семинарии. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ректора Почаевской семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Шумского Иова оштрафовали на 8,5 тысячи гривен (около 230 долларов) за "разжигание религиозной розни", сообщило в понедельник украинское интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на приговор суда.
В декабре Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (в миру Виктора Смакоуза) в "антиукраинской деятельности". Архиепископа подозревали по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". По утверждению СБУ, он использовал анонимный профиль в социальной сети Facebook*.
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"Ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Йов Смакоуз получил штраф в размере 8,5 тысяч гривен (около 230 долларов) за разжигание религиозной розни... Йов Смакоуз сотрудничал со следствием и заключил соглашение о признании вины, поэтому получил несуровое наказание", - пишет издание.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
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