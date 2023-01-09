13:32 09.01.2023 (обновлено: 13:56 09.01.2023)
ЦБ дал рекомендации банкам по обслуживанию участников спецоперации
Центробанк рекомендовал банкам продолжить обслуживание участников СВО с истекшим паспортом
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить обслуживать клиентов - участников специальной военной операции (СВО), если срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек, следует из информационного письма регулятора.
"В условиях проведения специальной военной операции... в целях поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям... продолжать обслуживание... (ряда - ред.) клиентов, в случае если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек", - говорится в письме.
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"При этом кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется принять возможные меры для получения от данных клиентов (их представителей) информации, подтверждающей участие указанных лиц в специальной военной операции", - отметили в Банке России.
В конце ноября регулятор сообщил, что разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности ссуд для них, а также рекомендовал банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.