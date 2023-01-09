https://ria.ru/20230109/tsentrobank-1843644950.html

ЦБ дал рекомендации банкам по обслуживанию участников спецоперации

ЦБ дал рекомендации банкам по обслуживанию участников спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023

ЦБ дал рекомендации банкам по обслуживанию участников спецоперации

Банк России рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить обслуживать клиентов - участников специальной военной операции... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:32

2023-01-09T13:32

2023-01-09T13:56

специальная военная операция на украине

экономика

центральный банк рф (цб рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить обслуживать клиентов - участников специальной военной операции (СВО), если срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек, следует из информационного письма регулятора. "В условиях проведения специальной военной операции... в целях поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям... продолжать обслуживание... (ряда - ред.) клиентов, в случае если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек", - говорится в письме. В перечень клиентов, которых ЦБ рекомендует продолжить обслуживать, вошли граждане призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы и военные, принимающие участие в СВО. В конце ноября регулятор сообщил, что разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности ссуд для них, а также рекомендовал банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221227/tsb-1841539807.html

https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833854958.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф), вооруженные силы рф