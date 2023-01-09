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ЦБ дал рекомендации банкам по обслуживанию участников спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/tsentrobank-1843644950.html
ЦБ дал рекомендации банкам по обслуживанию участников спецоперации
ЦБ дал рекомендации банкам по обслуживанию участников спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023
ЦБ дал рекомендации банкам по обслуживанию участников спецоперации
Банк России рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить обслуживать клиентов - участников специальной военной операции... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:32
2023-01-09T13:56
специальная военная операция на украине
экономика
центральный банк рф (цб рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить обслуживать клиентов - участников специальной военной операции (СВО), если срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек, следует из информационного письма регулятора. "В условиях проведения специальной военной операции... в целях поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям... продолжать обслуживание... (ряда - ред.) клиентов, в случае если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек", - говорится в письме. В перечень клиентов, которых ЦБ рекомендует продолжить обслуживать, вошли граждане призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы и военные, принимающие участие в СВО. В конце ноября регулятор сообщил, что разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности ссуд для них, а также рекомендовал банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.
https://ria.ru/20221227/tsb-1841539807.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вооруженные силы РФ
13:32 09.01.2023 (обновлено: 13:56 09.01.2023)
 
ЦБ дал рекомендации банкам по обслуживанию участников спецоперации

Центробанк рекомендовал банкам продолжить обслуживание участников СВО с истекшим паспортом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить обслуживать клиентов - участников специальной военной операции (СВО), если срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек, следует из информационного письма регулятора.
"В условиях проведения специальной военной операции... в целях поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям... продолжать обслуживание... (ряда - ред.) клиентов, в случае если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек", - говорится в письме.
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В перечень клиентов, которых ЦБ рекомендует продолжить обслуживать, вошли граждане призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы и военные, принимающие участие в СВО.
"При этом кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется принять возможные меры для получения от данных клиентов (их представителей) информации, подтверждающей участие указанных лиц в специальной военной операции", - отметили в Банке России.
В конце ноября регулятор сообщил, что разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности ссуд для них, а также рекомендовал банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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