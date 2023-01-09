https://ria.ru/20230109/trevoga-1843599864.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.01.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:06

2023-01-09T11:06

2023-01-09T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

днепропетровская область

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской области Украины. В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 10.35" мск. Эту же информацию подтверждают местные власти. Мэр украинской Полтавы Александр Мамай сообщил в своем Telegram-канале, что в области "воздушная тревога. Ракетная опасность". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843586136.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф