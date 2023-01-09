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МВД Латвии хочет приостановить действие закона "О репатриации" - РИА Новости, 09.01.2023
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МВД Латвии хочет приостановить действие закона "О репатриации"
МВД Латвии хочет приостановить действие закона "О репатриации" - РИА Новости, 09.01.2023
МВД Латвии хочет приостановить действие закона "О репатриации"
Латвия может приостановить действие закона "О репатриации" из-за все более частых запросов статуса репатрианта и постоянного вида на жительство на этом... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:31
2023-01-09T19:57
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Латвия может приостановить действие закона "О репатриации" из-за все более частых запросов статуса репатрианта и постоянного вида на жительство на этом основании со стороны россиян, сообщил портал Baltnews. Baltnews со ссылкой на МВД указывает, что когда закон вступил в силу в 1995 году, "репатриационные потоки равномерно распределялись между странами Востока и Запада". Но в 2022 году "доля граждан России уже достигла 81 процента от общего числа тех, кто получил статус репатрианта или члена семьи репатрианта".
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
18:31 09.01.2023 (обновлено: 19:57 09.01.2023)
 
МВД Латвии хочет приостановить действие закона "О репатриации"

МВД Латвии хочет приостановить действие закона "О репатриации" из-за запросов от россиян

© РИА Новости / Игорь ЗарембоРига, Латвия
Рига, Латвия - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Рига, Латвия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Латвия может приостановить действие закона "О репатриации" из-за все более частых запросов статуса репатрианта и постоянного вида на жительство на этом основании со стороны россиян, сообщил портал Baltnews.

"Десятого января МВД намерено инициировать приостановку действия закона "О репатриации". В ведомстве отметили, что латышские россияне стали все чаще запрашивать статус репатрианта и постоянный вид на жительство "по праву репатриации", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Baltnews со ссылкой на МВД указывает, что когда закон вступил в силу в 1995 году, "репатриационные потоки равномерно распределялись между странами Востока и Запада".
Но в 2022 году "доля граждан России уже достигла 81 процента от общего числа тех, кто получил статус репатрианта или члена семьи репатрианта".
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