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В Гидрометцентре рассказали о погоде на старый Новый год в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде на старый Новый год в Москве - РИА Новости, 09.01.2023
В Гидрометцентре рассказали о погоде на старый Новый год в Москве
Москвичей ожидает мягкая новогодняя ночь по старому стилю с температурой от минус 3 до минус 6 градусов, днем 14 января потеплеет до минус 2-3 градусов, сообщил РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:28
2023-01-09T11:28
2023-01-09T11:28
новый год — 2023
общество
роман вильфанд
россия
гидрометцентр
новый год
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москвичей ожидает мягкая новогодняя ночь по старому стилю с температурой от минус 3 до минус 6 градусов, днем 14 января потеплеет до минус 2-3 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В новогоднюю ночь по старому стилю будет "мягкий режим": сильного ветра не прогнозируется, температура в диапазоне минус 3–6 градусов, местами небольшой снег. Температура днем – минус 2–3 градуса, но она будет стремиться к нулевой отметке", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20230108/moroz-1843442340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, роман вильфанд, россия, гидрометцентр, новый год
Новый год — 2023, Общество, Роман Вильфанд, Россия, Гидрометцентр, Новый год
В Гидрометцентре рассказали о погоде на старый Новый год в Москве
Вильфанд: к старому Новому году в Москве потеплеет до минус двух градусов