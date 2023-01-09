https://ria.ru/20230109/pogoda-1843608214.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде на старый Новый год в Москве

В Гидрометцентре рассказали о погоде на старый Новый год в Москве - РИА Новости, 09.01.2023

В Гидрометцентре рассказали о погоде на старый Новый год в Москве

Москвичей ожидает мягкая новогодняя ночь по старому стилю с температурой от минус 3 до минус 6 градусов, днем 14 января потеплеет до минус 2-3 градусов, сообщил РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:28

2023-01-09T11:28

2023-01-09T11:28

новый год — 2023

общество

роман вильфанд

россия

гидрометцентр

новый год

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Москвичей ожидает мягкая новогодняя ночь по старому стилю с температурой от минус 3 до минус 6 градусов, днем 14 января потеплеет до минус 2-3 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В новогоднюю ночь по старому стилю будет "мягкий режим": сильного ветра не прогнозируется, температура в диапазоне минус 3–6 градусов, местами небольшой снег. Температура днем – минус 2–3 градуса, но она будет стремиться к нулевой отметке", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20230108/moroz-1843442340.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, роман вильфанд, россия, гидрометцентр, новый год