https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843777852.html

В Киеве объяснили аварийные отключения света похолоданием

В Киеве объяснили аварийные отключения света похолоданием - РИА Новости, 09.01.2023

В Киеве объяснили аварийные отключения света похолоданием

Аварийные отключения света в Киеве происходят из-за холодной погоды, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T21:59

2023-01-09T21:59

2023-01-09T22:50

денис шмыгаль

владимир зеленский

киев

россия

украина

дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Аварийные отключения света в Киеве происходят из-за холодной погоды, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. По его словам, из-за снижения температуры воздуха выросло потребление электричества. При этом генерация и сети сейчас не могут работать без ограничений, в связи с чем в столице периодически происходят аварийные отключения.В конце декабря Коваленко сообщил, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям. В конце прошлой недели в национальной энергетической компании "Укрэнерго" предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за увеличения дефицита мощности в энергосистеме страны из-за морозов.Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843628715.html

https://ria.ru/20230108/kiev-1843489064.html

киев

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, россия, украина, дтэк, укрэнерго