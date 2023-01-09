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В Киеве объяснили аварийные отключения света похолоданием - РИА Новости, 09.01.2023
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В Киеве объяснили аварийные отключения света похолоданием
В Киеве объяснили аварийные отключения света похолоданием - РИА Новости, 09.01.2023
В Киеве объяснили аварийные отключения света похолоданием
Аварийные отключения света в Киеве происходят из-за холодной погоды, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T21:59
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Аварийные отключения света в Киеве происходят из-за холодной погоды, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. По его словам, из-за снижения температуры воздуха выросло потребление электричества. При этом генерация и сети сейчас не могут работать без ограничений, в связи с чем в столице периодически происходят аварийные отключения.В конце декабря Коваленко сообщил, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям. В конце прошлой недели в национальной энергетической компании "Укрэнерго" предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за увеличения дефицита мощности в энергосистеме страны из-за морозов.Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, россия, украина, дтэк, укрэнерго
Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Украина, ДТЭК, Укрэнерго
21:59 09.01.2023 (обновлено: 22:50 09.01.2023)
 
В Киеве объяснили аварийные отключения света похолоданием

Директор YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об аварийных отключениях света в Киеве из-за холодов

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Аварийные отключения света в Киеве происходят из-за холодной погоды, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
По его словам, из-за снижения температуры воздуха выросло потребление электричества. При этом генерация и сети сейчас не могут работать без ограничений, в связи с чем в столице периодически происходят аварийные отключения.
"И вот сейчас именно то время, когда у нас на страну есть существенный дефицит генерации. Каждая область получает значительные ограничения, экономят все", — написал глава компании на своей странице в Facebook*.
В конце декабря Коваленко сообщил, что Киев вернулся к стабилизационным отключениям. В конце прошлой недели в национальной энергетической компании "Укрэнерго" предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за увеличения дефицита мощности в энергосистеме страны из-за морозов.
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Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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