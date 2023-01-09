https://ria.ru/20230109/kurs-1843713729.html

Курс доллара на вторник составил 70,3 рубля

Курс доллара на вторник составил 70,3 рубля - РИА Новости, 09.01.2023

Курс доллара на вторник составил 70,3 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,73 копейки - до 70,3002 рубля, курс юаня вырос на 39,18 копейки, до 10,2867... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:52

2023-01-09T16:52

2023-01-09T16:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,73 копейки - до 70,3002 рубля, курс юаня вырос на 39,18 копейки, до 10,2867 рубля, евро - снизился на 57,68 копейки, до 75,0785 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа