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Курс доллара на вторник составил 70,3 рубля
Курс доллара на вторник составил 70,3 рубля - РИА Новости, 09.01.2023
Курс доллара на вторник составил 70,3 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,73 копейки - до 70,3002 рубля, курс юаня вырос на 39,18 копейки, до 10,2867... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:52
2023-01-09T16:52
2023-01-09T16:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,73 копейки - до 70,3002 рубля, курс юаня вырос на 39,18 копейки, до 10,2867 рубля, евро - снизился на 57,68 копейки, до 75,0785 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Курс доллара на вторник составил 70,3 рубля
Курс доллара на вторник составил 70,3 рубля, евро — 75,08 рубля, юаня —10,29 рубля