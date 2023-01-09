https://ria.ru/20230109/kholoda-1843620322.html
Жителей Пермского края предупредили об аномальных холодах
Жителей Пермского края предупредили об аномальных холодах - РИА Новости, 09.01.2023
Жителей Пермского края предупредили об аномальных холодах
МЧС предупредило жителей Пермского края об аномальных холодах 10 и 11 января, сообщает пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:11
2023-01-09T12:11
2023-01-09T12:11
пермский край
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. МЧС предупредило жителей Пермского края об аномальных холодах 10 и 11 января, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "В связи с прохождением 10 и 11 января прогнозируемых опасных погодных явлений, вызванных аномально холодной погодой, возможно получение населением травм, связанных с переохлаждением и обморожением, увеличение количества пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварии на системах жизнеобеспечения населения, в том числе на системах энергоснабжения, сход снега и льда с крыш, обрывы линий электропередачи", — говорится в сообщении. Ведомство рекомендовало пермякам не выходить в морозы на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей, опасаться переохлаждения и обморожения. По данным центра географических информационных систем пермского госуниверситета, во вторник в Перми будет около -25 градусов, а по краю ожидается от -22 до -24 градусов на северо-западе до -30 градусов на юге. Морозы до -35…-37 градусов сохранятся в ночь на среду на юге Пермского края, на остальной территории появится заметный юго-западный ветер и будет -20…-25 градусов, но из-за ветра ощущаемая температура заметно ниже фактической. Днем прогнозируется от -17…-19 градусов на северо-западе края до -25 градусов на юге.
https://ria.ru/20230109/ufa-1843580237.html
https://ria.ru/20230109/moroz-1843559332.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пермский край, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погода, происшествия, общество
Пермский край, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Погода, Происшествия, Общество
Жителей Пермского края предупредили об аномальных холодах
МЧС предупредило жителей Пермского края об аномальных холодах 10 и 11 января