https://ria.ru/20230109/diplomaty-1843569188.html
В России откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов
В России откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов - РИА Новости, 09.01.2023
В России откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется, сообщили в интервью РИА Новости в Главном управлении по... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:01
2023-01-09T08:01
2023-01-09T08:01
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется, сообщили в интервью РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) при МИД России. Отвечая на вопрос о том, заработали ли подобные учреждения, в организации пояснили, что "работа по открытию магазинов беспошлинной торговли ведется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1330 от 26 июля 2022 года". Там добавили, что речь идет о постановлении кабмина "Об организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств". Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. Как раннее пояснили РИА Новости в ГлавУПДК, операторов магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса, он же сформирует ассортимент. Там же пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".
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В России откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов
ГлавУПДК: в России идет работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется, сообщили в интервью РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) при МИД России.
Отвечая на вопрос о том, заработали ли подобные учреждения, в организации пояснили, что "работа по открытию магазинов беспошлинной торговли ведется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1330 от 26 июля 2022 года".
Там добавили, что речь идет о постановлении кабмина "Об организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств".
Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе.
Как раннее пояснили РИА Новости в ГлавУПДК, операторов магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса, он же сформирует ассортимент. Там же пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".