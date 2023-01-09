https://ria.ru/20230109/diplomaty-1843569188.html

В России откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов

В России откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов - РИА Новости, 09.01.2023

В России откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется, сообщили в интервью РИА Новости в Главном управлении по... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:01

2023-01-09T08:01

2023-01-09T08:01

политика

россия

москва

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется, сообщили в интервью РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) при МИД России. Отвечая на вопрос о том, заработали ли подобные учреждения, в организации пояснили, что "работа по открытию магазинов беспошлинной торговли ведется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1330 от 26 июля 2022 года". Там добавили, что речь идет о постановлении кабмина "Об организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств". Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. Как раннее пояснили РИА Новости в ГлавУПДК, операторов магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса, он же сформирует ассортимент. Там же пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".

https://ria.ru/20221231/oon-1842573621.html

https://ria.ru/20230102/lavrov-1842809002.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, москва, санкт-петербург