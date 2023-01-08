https://ria.ru/20230108/yaponiya-1843455046.html

Премьер Японии заявил об ужасном положении Европы

Премьер Японии заявил об ужасном положении Европы - РИА Новости, 08.01.2023

Премьер Японии заявил об ужасном положении Европы

Из-за ситуации вокруг Украины Европа оказалась в ужасном положении, потому что до этого ее благосостояние строилось на дешевых поставках энергоносителей из... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T09:48

2023-01-08T09:48

2023-01-08T12:11

фумио кисида

европа

япония

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Из-за ситуации вокруг Украины Европа оказалась в ужасном положении, потому что до этого ее благосостояние строилось на дешевых поставках энергоносителей из России, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK. "Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако конфликт на Украине коренным образом изменил картину будущего Европы, ситуация стала ужасной", — сказал он.Кисида отметил, что Япония сильно зависит от поставок с Ближнего Востока и поэтому находится в схожей с Европой ситуации. "Японии, которая в силу своих географических особенностей зависит от импорта энергоресурсов, необходимо использовать все имеющиеся возможности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику", — заключил премьер. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

https://ria.ru/20230108/evrosoyuz-1840309434.html

европа

япония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фумио кисида, европа, япония, украина, в мире