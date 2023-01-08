https://ria.ru/20230108/yaponiya-1843455046.html
Премьер Японии заявил об ужасном положении Европы
Премьер Японии заявил об ужасном положении Европы - РИА Новости, 08.01.2023
Премьер Японии заявил об ужасном положении Европы
Из-за ситуации вокруг Украины Европа оказалась в ужасном положении, потому что до этого ее благосостояние строилось на дешевых поставках энергоносителей из... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:48
2023-01-08T09:48
2023-01-08T12:11
фумио кисида
европа
япония
украина
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Из-за ситуации вокруг Украины Европа оказалась в ужасном положении, потому что до этого ее благосостояние строилось на дешевых поставках энергоносителей из России, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK. "Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако конфликт на Украине коренным образом изменил картину будущего Европы, ситуация стала ужасной", — сказал он.Кисида отметил, что Япония сильно зависит от поставок с Ближнего Востока и поэтому находится в схожей с Европой ситуации. "Японии, которая в силу своих географических особенностей зависит от импорта энергоресурсов, необходимо использовать все имеющиеся возможности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику", — заключил премьер. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html
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фумио кисида, европа, япония, украина, в мире
Фумио Кисида, Европа, Япония, Украина, В мире
09:48 08.01.2023 (обновлено: 12:11 08.01.2023)
Премьер Японии заявил об ужасном положении Европы
Премьер Японии Кисида назвал положение Европы из-за энергозависимости от России ужасным