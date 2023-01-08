Рейтинг@Mail.ru
Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230108/tserkov-1843523295.html
Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл
Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.01.2023
Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Церковь никогда не желает власти, хотя она сильнее всех политических сил. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T20:11
2023-01-08T20:11
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
государственный кремлевский дворец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843340055_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_996c1ead60d8a7353b15d006ca19b943.jpg
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Церковь никогда не желает власти, хотя она сильнее всех политических сил. "Церковь – это духовная сила, которая сильнее всяких политических сил. Не в том смысле, что она желает власти, - церковь никогда не желает власти. А в том смысле, что она воздействует на сознание и на душу людей, стремясь возвысить состояние души", – сказал он детской Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье. Патриарх добавил, что Церковь стремится, чтобы подлинная любовь к Отечеству и народу присутствовала в сердцах людей.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843425742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843340055_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_a04a0c60eba95f1fd8073272cdeed7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), государственный кремлевский дворец
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Государственный Кремлевский дворец
20:11 08.01.2023
 
Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: церковь сильнее всех политических сил, но не желает власти

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Церковь никогда не желает власти, хотя она сильнее всех политических сил.
"Церковь – это духовная сила, которая сильнее всяких политических сил. Не в том смысле, что она желает власти, - церковь никогда не желает власти. А в том смысле, что она воздействует на сознание и на душу людей, стремясь возвысить состояние души", – сказал он детской Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье.
Патриарх добавил, что Церковь стремится, чтобы подлинная любовь к Отечеству и народу присутствовала в сердцах людей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 21:54Религия
Патриарх Кирилл пожелал детям любить Родину и быть готовыми ее защитить
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Государственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала