https://ria.ru/20230108/tserkov-1843523295.html
Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл
Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.01.2023
Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Церковь никогда не желает власти, хотя она сильнее всех политических сил. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T20:11
2023-01-08T20:11
2023-01-08T20:11
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Церковь никогда не желает власти, хотя она сильнее всех политических сил. "Церковь – это духовная сила, которая сильнее всяких политических сил. Не в том смысле, что она желает власти, - церковь никогда не желает власти. А в том смысле, что она воздействует на сознание и на душу людей, стремясь возвысить состояние души", – сказал он детской Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье. Патриарх добавил, что Церковь стремится, чтобы подлинная любовь к Отечеству и народу присутствовала в сердцах людей.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843425742.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), государственный кремлевский дворец
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Государственный Кремлевский дворец
Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: церковь сильнее всех политических сил, но не желает власти