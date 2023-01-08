https://ria.ru/20230108/tserkov-1843523295.html

Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл

Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.01.2023

Церковь сильнее всех политических сил, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Церковь никогда не желает власти, хотя она сильнее всех политических сил. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T20:11

2023-01-08T20:11

2023-01-08T20:11

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Церковь никогда не желает власти, хотя она сильнее всех политических сил. "Церковь – это духовная сила, которая сильнее всяких политических сил. Не в том смысле, что она желает власти, - церковь никогда не желает власти. А в том смысле, что она воздействует на сознание и на душу людей, стремясь возвысить состояние души", – сказал он детской Рождественской елке в Государственном Кремлевском дворце в воскресенье. Патриарх добавил, что Церковь стремится, чтобы подлинная любовь к Отечеству и народу присутствовала в сердцах людей.

https://ria.ru/20230107/kirill-1843425742.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), государственный кремлевский дворец