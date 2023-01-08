https://ria.ru/20230108/transport-1843509886.html

Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на морозы

Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на морозы - РИА Новости, 08.01.2023

Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на морозы

Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на низкие температуры, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T18:10

2023-01-08T18:10

2023-01-08T18:10

общество

городское хозяйство москвы

максим ликсутов

москва

новый год

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на низкие температуры, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Добавляется, что рельсовый транспорт тоже работает в штатном режиме. Кроме того, воздушно-тепловые завесы на входах и выходах в метро не пропускают холодный воздух и на станциях и в вестибюлях температура измеряется два раза в день. "Мэр Москвы С. Собянин поставил задачу обеспечивать комфортные поездки в городском транспорте при любых погодных условиях. Даже при таком сильном похолодании работаем штатно, в том числе наши электробусы. Они перевозят пассажиров в холода уже пятую зиму подряд. В праздничные дни наземный транспорт работает по расписанию воскресенья. Весь подвижной состав заранее прошел тщательную проверку и подготовку к работе в зимний период, чтобы пассажирам было тепло и комфортно передвигаться по городу", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20230108/energosistema-1843503514.html

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общество, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, новый год