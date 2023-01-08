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Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на морозы - РИА Новости, 08.01.2023
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Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на морозы
Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на морозы - РИА Новости, 08.01.2023
Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на морозы
Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на низкие температуры, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T18:10
2023-01-08T18:10
общество
городское хозяйство москвы
максим ликсутов
москва
новый год
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на низкие температуры, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Добавляется, что рельсовый транспорт тоже работает в штатном режиме. Кроме того, воздушно-тепловые завесы на входах и выходах в метро не пропускают холодный воздух и на станциях и в вестибюлях температура измеряется два раза в день. "Мэр Москвы С. Собянин поставил задачу обеспечивать комфортные поездки в городском транспорте при любых погодных условиях. Даже при таком сильном похолодании работаем штатно, в том числе наши электробусы. Они перевозят пассажиров в холода уже пятую зиму подряд. В праздничные дни наземный транспорт работает по расписанию воскресенья. Весь подвижной состав заранее прошел тщательную проверку и подготовку к работе в зимний период, чтобы пассажирам было тепло и комфортно передвигаться по городу", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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общество, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Новый год
18:10 08.01.2023
 
Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на морозы

Департамент: московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на морозы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАвтотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Московский транспорт работает в штатном режиме, несмотря на низкие температуры, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"В столице сохраняются сильные морозы - городской транспорт работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные поездки пассажиров. Все автобусы, электробусы и трамваи заранее подготовили к работе в холода", - говорится в сообщении.
Добавляется, что рельсовый транспорт тоже работает в штатном режиме. Кроме того, воздушно-тепловые завесы на входах и выходах в метро не пропускают холодный воздух и на станциях и в вестибюлях температура измеряется два раза в день.
"Мэр Москвы С. Собянин поставил задачу обеспечивать комфортные поездки в городском транспорте при любых погодных условиях. Даже при таком сильном похолодании работаем штатно, в том числе наши электробусы. Они перевозят пассажиров в холода уже пятую зиму подряд. В праздничные дни наземный транспорт работает по расписанию воскресенья. Весь подвижной состав заранее прошел тщательную проверку и подготовку к работе в зимний период, чтобы пассажирам было тепло и комфортно передвигаться по городу", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМаксим ЛиксутовМоскваНовый год
 
 
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