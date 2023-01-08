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В Ижевске произошел пожар на территории гаражного кооператива - РИА Новости, 08.01.2023
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В Ижевске произошел пожар на территории гаражного кооператива
В Ижевске произошел пожар на территории гаражного кооператива - РИА Новости, 08.01.2023
В Ижевске произошел пожар на территории гаражного кооператива
Семь гаражей горят в Ижевске на площади 600 квадратных метров, огнем уничтожены три автомобиля, жертв среди людей нет, сообщило ГУМЧС РФ по Удмуртии. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T20:42
2023-01-08T20:42
происшествия
ижевск
россия
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УФА, 8 янв – РИА Новости. Семь гаражей горят в Ижевске на площади 600 квадратных метров, огнем уничтожены три автомобиля, жертв среди людей нет, сообщило ГУМЧС РФ по Удмуртии. По данным ведомства, в 18.21 (17.21 мск) от очевидцев поступило сообщение о пожаре в автосервисе на территории гаражного кооператива на Воткинском шоссе в Ижевске. К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горело двухэтажное здание, в котором ремонтировали автомобили. "В 19.18 (18.18 мск) был объявлен повышенный ранг пожара. На место происшествия для ликвидации последствий пожара прибыли дополнительные силы и средства. Произошло обрушение кровли. В 20.09 (19.09 мск) объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших среди людей нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что предварительная площадь пожара составила 600 квадратных метров. "Огнем уничтожены три легковых автомобиля, пострадали 7 гаражей, степень повреждения устанавливается. Всего в ликвидации пожара участвуют 73 человека и 22 единицы техники", - добавляет ГУМЧС.
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происшествия, ижевск, россия
Происшествия, Ижевск, Россия
20:42 08.01.2023
 
В Ижевске произошел пожар на территории гаражного кооператива

ГУМЧС: в Ижевске загорелись семь гаражей на площади 600 квадратных метров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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УФА, 8 янв – РИА Новости. Семь гаражей горят в Ижевске на площади 600 квадратных метров, огнем уничтожены три автомобиля, жертв среди людей нет, сообщило ГУМЧС РФ по Удмуртии.
По данным ведомства, в 18.21 (17.21 мск) от очевидцев поступило сообщение о пожаре в автосервисе на территории гаражного кооператива на Воткинском шоссе в Ижевске. К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горело двухэтажное здание, в котором ремонтировали автомобили.
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"В 19.18 (18.18 мск) был объявлен повышенный ранг пожара. На место происшествия для ликвидации последствий пожара прибыли дополнительные силы и средства. Произошло обрушение кровли. В 20.09 (19.09 мск) объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших среди людей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительная площадь пожара составила 600 квадратных метров. "Огнем уничтожены три легковых автомобиля, пострадали 7 гаражей, степень повреждения устанавливается. Всего в ликвидации пожара участвуют 73 человека и 22 единицы техники", - добавляет ГУМЧС.
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