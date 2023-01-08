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ВСУ выпустили по Донецку свыше 160 снарядов крупного калибра
ВСУ выпустили по Донецку свыше 160 снарядов крупного калибра - РИА Новости, 08.01.2023
ВСУ выпустили по Донецку свыше 160 снарядов крупного калибра
Киев провел свыше 160 обстрелов Донецка во время режима прекращения огня 6 и 7 января, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:36
2023-01-08T15:36
2023-01-08T15:51
специальная военная операция на украине
донецк
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Киев провел свыше 160 обстрелов Донецка во время режима прекращения огня 6 и 7 января, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками было выпущено свыше 160 снарядов крупного калибра и 20 реактивных снарядов систем залпового огня", - сказали в ведомстве.
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донецк, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
15:36 08.01.2023 (обновлено: 15:51 08.01.2023)
ВСУ выпустили по Донецку свыше 160 снарядов крупного калибра
Минобороны: ВСУ выпустили по Донецку свыше 160 снарядов крупного калибра