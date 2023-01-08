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СМИ: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 08.01.2023
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СМИ: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности
СМИ: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 08.01.2023
СМИ: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности
Министру финансов ФРГ Кристиану Линднер (СвДП) может грозить лишение депутатской неприкосновенности, сообщила немецкая газета Tagesspiegel. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T22:12
2023-01-08T22:12
в мире
кристиан линднер
германия
карлсруэ
берлин (город)
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Министру финансов ФРГ Кристиану Линднер (СвДП) может грозить лишение депутатской неприкосновенности, сообщила немецкая газета Tagesspiegel. Уточняется, что министр в мае 2022 года выступил с приветствием в видео к частному банку в Карлсруэ, который финансировал покупку его дома. В этой связи теперь прокуратура рассматривает вопрос о лишении Линднера депутатской неприкосновенности. По данным издания, политик скрыл тот факт, что он взял кредит в этом учреждении для финансирования покупки своего частного дома. После видеоприветствия он взял еще один кредит в том же банке. Как стало известно Tagesspiegel, отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Берлина в настоящее время изучает вопрос о снятии с Линднера депутатского иммунитета, чтобы иметь возможность провести официальное расследование. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.
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карлсруэ
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в мире, кристиан линднер, германия, карлсруэ, берлин (город)
В мире, Кристиан Линднер, Германия, Карлсруэ, Берлин (город)
22:12 08.01.2023
 
СМИ: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности

Tagesspiegel: главе Минфина Германии Линднер грозит лишение депутатской неприкосновенности

© AP Photo / Michael SohnКристиан Линднер
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Кристиан Линднер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Министру финансов ФРГ Кристиану Линднер (СвДП) может грозить лишение депутатской неприкосновенности, сообщила немецкая газета Tagesspiegel.
Уточняется, что министр в мае 2022 года выступил с приветствием в видео к частному банку в Карлсруэ, который финансировал покупку его дома. В этой связи теперь прокуратура рассматривает вопрос о лишении Линднера депутатской неприкосновенности.
По данным издания, политик скрыл тот факт, что он взял кредит в этом учреждении для финансирования покупки своего частного дома. После видеоприветствия он взял еще один кредит в том же банке.
Как стало известно Tagesspiegel, отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Берлина в настоящее время изучает вопрос о снятии с Линднера депутатского иммунитета, чтобы иметь возможность провести официальное расследование. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.
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