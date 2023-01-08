https://ria.ru/20230108/neprikosnovennost-1843538149.html

СМИ: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности

СМИ: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 08.01.2023

СМИ: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности

Министру финансов ФРГ Кристиану Линднер (СвДП) может грозить лишение депутатской неприкосновенности, сообщила немецкая газета Tagesspiegel. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T22:12

2023-01-08T22:12

2023-01-08T22:12

в мире

кристиан линднер

германия

карлсруэ

берлин (город)

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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Министру финансов ФРГ Кристиану Линднер (СвДП) может грозить лишение депутатской неприкосновенности, сообщила немецкая газета Tagesspiegel. Уточняется, что министр в мае 2022 года выступил с приветствием в видео к частному банку в Карлсруэ, который финансировал покупку его дома. В этой связи теперь прокуратура рассматривает вопрос о лишении Линднера депутатской неприкосновенности. По данным издания, политик скрыл тот факт, что он взял кредит в этом учреждении для финансирования покупки своего частного дома. После видеоприветствия он взял еще один кредит в том же банке. Как стало известно Tagesspiegel, отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Берлина в настоящее время изучает вопрос о снятии с Линднера депутатского иммунитета, чтобы иметь возможность провести официальное расследование. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

https://ria.ru/20230105/peremirie-1843195977.html

германия

карлсруэ

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кристиан линднер, германия, карлсруэ, берлин (город)