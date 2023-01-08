https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843444743.html

На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы

На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы - РИА Новости, 08.01.2023

На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы

Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, производится запуск системы... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T08:11

2023-01-08T08:11

2023-01-08T08:14

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганскгаз

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, производится запуск системы газоснабжения, сообщили в ГУП "Луганскгаз".Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. Спецслужбы выясняют причины аварии на газопроводе."По состоянию на 07.30 (совпадает с мск) сегодняшнего дня специалистами государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" были завершены сварочные работы на аварийном участке газопровода", - говорится в сообщении в Телеграм-канале предприятия.Согласно сообщению, на данный момент производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР 2023-01-08T08:11 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, луганскгаз, происшествия, видео