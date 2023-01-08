https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843444743.html
На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы
На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы - РИА Новости, 08.01.2023
На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы
Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, производится запуск системы... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T08:11
2023-01-08T08:11
2023-01-08T08:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганскгаз
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843420468_19:0:1061:586_1920x0_80_0_0_5c8087d4742b8999dc6994fb6633908b.jpg
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, производится запуск системы газоснабжения, сообщили в ГУП "Луганскгаз".Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. Спецслужбы выясняют причины аварии на газопроводе."По состоянию на 07.30 (совпадает с мск) сегодняшнего дня специалистами государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" были завершены сварочные работы на аварийном участке газопровода", - говорится в сообщении в Телеграм-канале предприятия.Согласно сообщению, на данный момент производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843420468_190:66:883:586_1920x0_80_0_0_dfa7ef2331e66dd5b6cf20043e3d2ee1.jpg
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
2023-01-08T08:11
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, луганскгаз, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганскгаз, Происшествия
08:11 08.01.2023 (обновлено: 08:14 08.01.2023)
На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы
Специалисты "Луганскгаза" завершили ремонтные работы на месте аварии на газопроводе в ЛНР