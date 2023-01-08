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На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы
На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы - РИА Новости, 08.01.2023
На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы
Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, производится запуск системы... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T08:11
2023-01-08T08:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганскгаз
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, производится запуск системы газоснабжения, сообщили в ГУП "Луганскгаз".Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. Спецслужбы выясняют причины аварии на газопроводе."По состоянию на 07.30 (совпадает с мск) сегодняшнего дня специалистами государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" были завершены сварочные работы на аварийном участке газопровода", - говорится в сообщении в Телеграм-канале предприятия.Согласно сообщению, на данный момент производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов.
луганская народная республика
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Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
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луганская народная республика, луганскгаз, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганскгаз, Происшествия
На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, производится запуск системы газоснабжения, сообщили в ГУП "Луганскгаз".
2023-01-08T08:11
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08:11 08.01.2023 (обновлено: 08:14 08.01.2023)
 
На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы

Специалисты "Луганскгаза" завершили ремонтные работы на месте аварии на газопроводе в ЛНР

© Фото : МЧС ЛНР/ВКонтактеВозгорание в Лутугинском районе ЛНР
Возгорание в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : МЧС ЛНР/ВКонтакте
Возгорание в Лутугинском районе ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Специалисты завершили ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, производится запуск системы газоснабжения, сообщили в ГУП "Луганскгаз".
Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. Спецслужбы выясняют причины аварии на газопроводе.
"По состоянию на 07.30 (совпадает с мск) сегодняшнего дня специалистами государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" были завершены сварочные работы на аварийном участке газопровода", - говорится в сообщении в Телеграм-канале предприятия.
Согласно сообщению, на данный момент производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскгазПроисшествия
 
 
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