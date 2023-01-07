https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843412671.html
Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством
Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2023
Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством, подчеркнув, что благодаря политике президента страны права всех верующих чутко... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T19:12
2023-01-07T19:12
2023-01-07T19:20
религия
рамзан кадыров
владимир путин
россия
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством, подчеркнув, что благодаря политике президента страны права всех верующих чутко оберегаются. Глава Чечни добавил, что в республике с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий. Он уточнил, что всех жителей РФ объединяет вера в единого Бога, поэтому необходимо с пониманием относиться ко всем религиям. Кадыров пожелал всем православным мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
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рамзан кадыров, владимир путин, россия, рождество христово
Религия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Рождество Христово
19:12 07.01.2023 (обновлено: 19:20 07.01.2023)
Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством
Глава Чечни Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством, подчеркнув, что благодаря политике президента страны права всех верующих чутко оберегаются.
"От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – с Рождеством Христова! Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря мудрой политике президента России Владимира Путина
права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти", - говорится в сообщении в телеграм-канале Кадырова.
Глава Чечни добавил, что в республике с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий. Он уточнил, что всех жителей РФ объединяет вера в единого Бога, поэтому необходимо с пониманием относиться ко всем религиям.
Кадыров пожелал всем православным мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.