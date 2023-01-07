https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843412671.html

Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством

Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2023

Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством, подчеркнув, что благодаря политике президента страны права всех верующих чутко... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T19:12

2023-01-07T19:12

2023-01-07T19:20

религия

рамзан кадыров

владимир путин

россия

рождество христово

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан России с Рождеством, подчеркнув, что благодаря политике президента страны права всех верующих чутко оберегаются. Глава Чечни добавил, что в республике с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий. Он уточнил, что всех жителей РФ объединяет вера в единого Бога, поэтому необходимо с пониманием относиться ко всем религиям. Кадыров пожелал всем православным мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843342179.html

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рамзан кадыров, владимир путин, россия, рождество христово