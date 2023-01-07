https://ria.ru/20230107/pozhar-1843369260.html
В Тольятти загорелось здание рынка
В Тольятти загорелось здание рынка - РИА Новости, 07.01.2023
В Тольятти загорелось здание рынка
Здание рынка загорелось в Тольятти Самарской области, эвакуированы 38 посетителей и 46 работников, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:26
2023-01-07T13:26
2023-01-07T13:26
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Здание рынка загорелось в Тольятти Самарской области, эвакуированы 38 посетителей и 46 работников, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. По данным ведомства, сообщение о возгорании в здании рынка в Автозаводском районе города поступило в субботу в 13.07 (12.07 мск). Прибывшие на место пожарные установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. "Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 38 посетителей и 46 работников", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что площадь пожара уточняется.
https://ria.ru/20230105/pozhar-1843169692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, тольятти, происшествия
Самарская область, Тольятти, Происшествия
В Тольятти загорелось здание рынка
В Тольятти из-за пожара в здании рынка эвакуировали более 80 человек
САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Здание рынка загорелось в Тольятти Самарской области, эвакуированы 38 посетителей и 46 работников, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в здании рынка в Автозаводском районе города поступило в субботу в 13.07 (12.07 мск). Прибывшие на место пожарные установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли.
"Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 38 посетителей и 46 работников", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что площадь пожара уточняется.