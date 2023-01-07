https://ria.ru/20230107/pozhar-1843369260.html

В Тольятти загорелось здание рынка

В Тольятти загорелось здание рынка - РИА Новости, 07.01.2023

В Тольятти загорелось здание рынка

Здание рынка загорелось в Тольятти Самарской области, эвакуированы 38 посетителей и 46 работников, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T13:26

2023-01-07T13:26

2023-01-07T13:26

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Здание рынка загорелось в Тольятти Самарской области, эвакуированы 38 посетителей и 46 работников, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. По данным ведомства, сообщение о возгорании в здании рынка в Автозаводском районе города поступило в субботу в 13.07 (12.07 мск). Прибывшие на место пожарные установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. "Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 38 посетителей и 46 работников", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что площадь пожара уточняется.

https://ria.ru/20230105/pozhar-1843169692.html

самарская область

тольятти

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самарская область, тольятти, происшествия