https://ria.ru/20230107/metro-1843417533.html

В Мехико после аварии в метро пострадали более десяти человек

В Мехико после аварии в метро пострадали более десяти человек - РИА Новости, 07.01.2023

В Мехико после аварии в метро пострадали более десяти человек

Десять человек пострадали после столкновения поездов третьей линии метро Мехико, в вагонах заблокированы ещё четверо, сообщил министр внутренних дел столицы... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T20:07

2023-01-07T20:07

2023-01-07T20:07

в мире

мехико (штат)

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МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Десять человек пострадали после столкновения поездов третьей линии метро Мехико, в вагонах заблокированы ещё четверо, сообщил министр внутренних дел столицы Марти Батрес, по предварительной информации, есть погибший. Около девяти утра в субботу два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. В подземке сообщили, что движение по этой ветке остановлено, ожидается пресс-конференция местных властей с официальной информацией об инциденте. За последние три года в подземке Мехико произошли четыре крупных аварии. Пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом 3 мая 2021 года, в катастрофе погибли 26 человек и 105 получили травмы. В столкновении составов на станции Такубайя 10 марта 2020 года один человек погиб и 41 пострадал. Пожар на центральной станции управления метрополитена 9 января 2021 года стал причиной гибели человека, еще 29 пострадали.

https://ria.ru/20221216/kiev-1839086043.html

мехико (штат)

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в мире, мехико (штат)