В Мехико после аварии в метро пострадали более десяти человек
Глава МВД Мексики Батрес: в Мехико после аварии в метро пострадали более десяти человек
© Фото : страница службы скорой помощи XE Médica Ambulancias в TwitterСтолкновение поездов в метро Мехико
Столкновение поездов в метро Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Десять человек пострадали после столкновения поездов третьей линии метро Мехико, в вагонах заблокированы ещё четверо, сообщил министр внутренних дел столицы Марти Батрес, по предварительной информации, есть погибший.
"Мы уже на месте происшествия, известно о 10 раненых, доставленных в больницы, о четырех заблокированных людях, их спасают, и, по-видимому, об одном погибшем. Мы продолжим информировать", - написал Батрес в своем блоге в Twitter.
Около девяти утра в субботу два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. В подземке сообщили, что движение по этой ветке остановлено, ожидается пресс-конференция местных властей с официальной информацией об инциденте.
За последние три года в подземке Мехико произошли четыре крупных аварии. Пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом 3 мая 2021 года, в катастрофе погибли 26 человек и 105 получили травмы. В столкновении составов на станции Такубайя 10 марта 2020 года один человек погиб и 41 пострадал. Пожар на центральной станции управления метрополитена 9 января 2021 года стал причиной гибели человека, еще 29 пострадали.
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