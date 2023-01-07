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Кадыров отреагировал на сообщения о гибели чеченских командиров в Донбассе - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/kadyrov-1843383195.html
Кадыров отреагировал на сообщения о гибели чеченских командиров в Донбассе
Кадыров отреагировал на сообщения о гибели чеченских командиров в Донбассе - РИА Новости, 07.01.2023
Кадыров отреагировал на сообщения о гибели чеченских командиров в Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о якобы гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации на Украине небылицами, которые придумывают "злые РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:15
2023-01-07T16:09
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
россия
украина
рамзан кадыров
адам делимханов
госдума рф
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ГРОЗНЫЙ, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о якобы гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации на Украине небылицами, которые придумывают "злые языки", сидя на "мягких диванах" в европейских странах. В своем Телеграм-канале Кадыров опубликовал видео о том, как депутат Госдумы РФ Адам Делимханов на Марьинском направлении в Донбассе посетил расположение подразделений из Чечни и встретился с их командирами. "Участь злых языков – это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов, ночных клубов и ЛГБТ-заведений. В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. &lt;...&gt; Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу", - написал глава Чечни. Он добавил, что как бы "ни трепались европейские "правдорубы" и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР - тем более".
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безопасность, донбасс, россия, украина, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Госдума РФ
15:15 07.01.2023 (обновлено: 16:09 07.01.2023)
 
Кадыров отреагировал на сообщения о гибели чеченских командиров в Донбассе

Глава Чечни Кадыров назвал данные о гибели чеченских командиров в ходе СВО небылицами

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о якобы гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации на Украине небылицами, которые придумывают "злые языки", сидя на "мягких диванах" в европейских странах.
В своем Телеграм-канале Кадыров опубликовал видео о том, как депутат Госдумы РФ Адам Делимханов на Марьинском направлении в Донбассе посетил расположение подразделений из Чечни и встретился с их командирами.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 18:37Специальная военная операция на Украине
Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями
"Участь злых языков – это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов, ночных клубов и ЛГБТ-заведений. В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <...> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу", - написал глава Чечни.
Он добавил, что как бы "ни трепались европейские "правдорубы" и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР - тем более".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 января, 16:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассРоссияУкраинаРамзан КадыровАдам ДелимхановГосдума РФ
 
 
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