https://ria.ru/20230107/kadyrov-1843383195.html

Кадыров отреагировал на сообщения о гибели чеченских командиров в Донбассе

Кадыров отреагировал на сообщения о гибели чеченских командиров в Донбассе - РИА Новости, 07.01.2023

Кадыров отреагировал на сообщения о гибели чеченских командиров в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о якобы гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации на Украине небылицами, которые придумывают "злые РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:15

2023-01-07T15:15

2023-01-07T16:09

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

россия

украина

рамзан кадыров

адам делимханов

госдума рф

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ГРОЗНЫЙ, 7 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о якобы гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации на Украине небылицами, которые придумывают "злые языки", сидя на "мягких диванах" в европейских странах. В своем Телеграм-канале Кадыров опубликовал видео о том, как депутат Госдумы РФ Адам Делимханов на Марьинском направлении в Донбассе посетил расположение подразделений из Чечни и встретился с их командирами. "Участь злых языков – это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов, ночных клубов и ЛГБТ-заведений. В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <...> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу", - написал глава Чечни. Он добавил, что как бы "ни трепались европейские "правдорубы" и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР - тем более".

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842322534.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, россия, украина, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф