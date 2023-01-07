https://ria.ru/20230107/finpomosch-1843396019.html

Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году

Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году - РИА Новости, 07.01.2023

Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году

Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, сообщил премьер Николае Чукэ. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T16:37

2023-01-07T16:37

2023-01-07T16:37

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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, сообщил премьер Николае Чукэ. Кроме того, около 4 миллионов румын получат по 150 долларов на оплату счетов за энергию. Более 400 тысяч учащихся из неблагополучных семей получат помощь в размере больше 100 долларов на покупку предметов снабжения и одежды в 2022-2023 учебном году, а матери с новорожденными получат социальный ваучер на сумму около 430 долларов. Премьер подчеркнул, что правительство обязано заботиться обо всех нуждающихся самыми быстрыми и эффективными способами, не дестабилизируя государственный бюджет и не останавливая инвестиции. Он рассчитывает, что добиться этого помогут европейские фонды.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843068939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, румыния, россия