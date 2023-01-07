https://ria.ru/20230107/finpomosch-1843396019.html
Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году
Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году - РИА Новости, 07.01.2023
Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году
Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, сообщил премьер Николае Чукэ. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:37
2023-01-07T16:37
2023-01-07T16:37
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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, сообщил премьер Николае Чукэ. Кроме того, около 4 миллионов румын получат по 150 долларов на оплату счетов за энергию. Более 400 тысяч учащихся из неблагополучных семей получат помощь в размере больше 100 долларов на покупку предметов снабжения и одежды в 2022-2023 учебном году, а матери с новорожденными получат социальный ваучер на сумму около 430 долларов. Премьер подчеркнул, что правительство обязано заботиться обо всех нуждающихся самыми быстрыми и эффективными способами, не дестабилизируя государственный бюджет и не останавливая инвестиции. Он рассчитывает, что добиться этого помогут европейские фонды.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, россия
Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году
Правительство Румынии выделит финпомощь на покупку еды 2,4 миллиона граждан в 2023 году
КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, сообщил премьер Николае Чукэ.
"В сложных экономических условиях мы обязаны помогать уязвимым категориям. В 2023 году более 2,4 миллиона румын будут получать помощь в размере 250 леев (около 55 долларов) каждые два месяца на еду", - написал Чукэ в Facebook* (запрещенная в РФ
экстремистская соцсеть).
Кроме того, около 4 миллионов румын получат по 150 долларов на оплату счетов за энергию. Более 400 тысяч учащихся из неблагополучных семей получат помощь в размере больше 100 долларов на покупку предметов снабжения и одежды в 2022-2023 учебном году, а матери с новорожденными получат социальный ваучер на сумму около 430 долларов.
Премьер подчеркнул, что правительство обязано заботиться обо всех нуждающихся самыми быстрыми и эффективными способами, не дестабилизируя государственный бюджет и не останавливая инвестиции. Он рассчитывает, что добиться этого помогут европейские фонды.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.