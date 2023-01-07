Рейтинг@Mail.ru
Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230107/finpomosch-1843396019.html
Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году
Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году - РИА Новости, 07.01.2023
Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году
Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, сообщил премьер Николае Чукэ. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:37
2023-01-07T16:37
в мире
румыния
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748135124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1142a9d9e4e9336fc90ebda467393b4.jpg
КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, сообщил премьер Николае Чукэ. Кроме того, около 4 миллионов румын получат по 150 долларов на оплату счетов за энергию. Более 400 тысяч учащихся из неблагополучных семей получат помощь в размере больше 100 долларов на покупку предметов снабжения и одежды в 2022-2023 учебном году, а матери с новорожденными получат социальный ваучер на сумму около 430 долларов. Премьер подчеркнул, что правительство обязано заботиться обо всех нуждающихся самыми быстрыми и эффективными способами, не дестабилизируя государственный бюджет и не останавливая инвестиции. Он рассчитывает, что добиться этого помогут европейские фонды.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843068939.html
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748135124_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_dd24ae5e9ebe4499dbe4ae0bd494e2f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия
В мире, Румыния, Россия
16:37 07.01.2023
 
Более 2,4 миллиона румын получат финпомощь на еду в 2023 году

Правительство Румынии выделит финпомощь на покупку еды 2,4 миллиона граждан в 2023 году

© Pixabay / GhitaB27Клуж, Румыния
Клуж, Румыния - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Pixabay / GhitaB27
Клуж, Румыния . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, сообщил премьер Николае Чукэ.
"В сложных экономических условиях мы обязаны помогать уязвимым категориям. В 2023 году более 2,4 миллиона румын будут получать помощь в размере 250 леев (около 55 долларов) каждые два месяца на еду", - написал Чукэ в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Кроме того, около 4 миллионов румын получат по 150 долларов на оплату счетов за энергию. Более 400 тысяч учащихся из неблагополучных семей получат помощь в размере больше 100 долларов на покупку предметов снабжения и одежды в 2022-2023 учебном году, а матери с новорожденными получат социальный ваучер на сумму около 430 долларов.
Премьер подчеркнул, что правительство обязано заботиться обо всех нуждающихся самыми быстрыми и эффективными способами, не дестабилизируя государственный бюджет и не останавливая инвестиции. Он рассчитывает, что добиться этого помогут европейские фонды.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 17:35
Йоханнис попросил Зеленского пересмотреть закон о правах румын
 
В миреРумынияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала