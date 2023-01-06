https://ria.ru/20230106/pushkov-1843212220.html

Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине

Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.01.2023

Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине

Президент США Джон Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T01:02

2023-01-06T01:02

2023-01-06T01:02

джо байден

алексей пушков

в мире

сша

украина

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джон Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Ранее американский президент отметил, что конфликт на Украине "находится на критически важном этапе", а Вашингтон, по его мнению, должен "сделать все возможное" для помощи Киеву.Заявление Байдена прозвучало на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные три миллиарда долларов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230105/bradley-1843208621.html

сша

украина

россия

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Максим Горбачев

джо байден, алексей пушков, в мире, сша, украина, россия