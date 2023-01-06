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Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/pushkov-1843212220.html
Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине
Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.01.2023
Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине
Президент США Джон Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T01:02
2023-01-06T01:02
джо байден
алексей пушков
в мире
сша
украина
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джон Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Ранее американский президент отметил, что конфликт на Украине "находится на критически важном этапе", а Вашингтон, по его мнению, должен "сделать все возможное" для помощи Киеву.Заявление Байдена прозвучало на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные три миллиарда долларов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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джо байден, алексей пушков, в мире, сша, украина, россия
Джо Байден, Алексей Пушков, В мире, США, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
01:02 06.01.2023
 
Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине

Пушков назвал слова Байдена о помощи Киеву подтверждением того, что Запад воюет с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джон Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине", — написал Пушков.

Ранее американский президент отметил, что конфликт на Украине "находится на критически важном этапе", а Вашингтон, по его мнению, должен "сделать все возможное" для помощи Киеву.
Заявление Байдена прозвучало на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные три миллиарда долларов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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