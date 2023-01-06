https://ria.ru/20230106/pushkov-1843212220.html
Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине
Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.01.2023
Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине
Президент США Джон Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T01:02
2023-01-06T01:02
2023-01-06T01:02
джо байден
алексей пушков
в мире
сша
украина
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джон Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Ранее американский президент отметил, что конфликт на Украине "находится на критически важном этапе", а Вашингтон, по его мнению, должен "сделать все возможное" для помощи Киеву.Заявление Байдена прозвучало на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные три миллиарда долларов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230105/bradley-1843208621.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, алексей пушков, в мире, сша, украина, россия
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Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине
Пушков назвал слова Байдена о помощи Киеву подтверждением того, что Запад воюет с Россией