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МЧС Азербайджана локализовало пожар на заводе по переработке золота
МЧС Азербайджана локализовало пожар на заводе по переработке золота - РИА Новости, 06.01.2023
МЧС Азербайджана локализовало пожар на заводе по переработке золота
МЧС Азербайджана сообщило, что пожар на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе) локализован. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:40
2023-01-06T23:40
2023-01-06T23:40
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БАКУ, 6 янв – РИА Новости. МЧС Азербайджана сообщило, что пожар на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе) локализован. Ранее азербайджанское издание "Репорт" сообщало, что восемь человек отравились в результате пожара на заводе в Гедабекском районе. "Благодаря оперативным мерам пожар был локализован. При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в гальваническом цехе предприятия. В результате пожара на площади 180 кв. м. сгорело облицовочное покрытие цеха, а также двигатели, насосное оборудование, электрические панели", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Добычей золота, серебра и меди в Гедабекском районе Азербайджана занимается британская компания Anglo-Asian Mining Plc.
https://ria.ru/20230105/cheboksary-1843182421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, азербайджан
В мире, Цены на нефть, Азербайджан
МЧС Азербайджана локализовало пожар на заводе по переработке золота
МЧС Азербайджана сообщило, что пожар на заводе по переработке золота локализован
БАКУ, 6 янв – РИА Новости. МЧС Азербайджана сообщило, что пожар на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе) локализован.
Ранее азербайджанское издание "Репорт" сообщало, что восемь человек отравились в результате пожара на заводе в Гедабекском районе.
"Благодаря оперативным мерам пожар был локализован. При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в гальваническом цехе предприятия. В результате пожара на площади 180 кв. м. сгорело облицовочное покрытие цеха, а также двигатели, насосное оборудование, электрические панели", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Добычей золота, серебра и меди в Гедабекском районе Азербайджана занимается британская компания Anglo-Asian Mining Plc.