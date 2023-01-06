https://ria.ru/20230106/pozhar-1843319669.html

МЧС Азербайджана локализовало пожар на заводе по переработке золота

МЧС Азербайджана локализовало пожар на заводе по переработке золота - РИА Новости, 06.01.2023

МЧС Азербайджана локализовало пожар на заводе по переработке золота

МЧС Азербайджана сообщило, что пожар на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе) локализован. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T23:40

2023-01-06T23:40

2023-01-06T23:40

в мире

цены на нефть

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27080/18/270801829_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_5df51a8ee8dc5aec7fba3edf3cd3b2dd.jpg

БАКУ, 6 янв – РИА Новости. МЧС Азербайджана сообщило, что пожар на заводе по переработке золота и меди в Гедабекском районе (на армяно-азербайджанской границе) локализован. Ранее азербайджанское издание "Репорт" сообщало, что восемь человек отравились в результате пожара на заводе в Гедабекском районе. "Благодаря оперативным мерам пожар был локализован. При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в гальваническом цехе предприятия. В результате пожара на площади 180 кв. м. сгорело облицовочное покрытие цеха, а также двигатели, насосное оборудование, электрические панели", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Добычей золота, серебра и меди в Гедабекском районе Азербайджана занимается британская компания Anglo-Asian Mining Plc.

https://ria.ru/20230105/cheboksary-1843182421.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, азербайджан