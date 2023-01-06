https://ria.ru/20230106/posolstvo-1843310834.html

Посольство России прокомментировало сообщения о попытке переворота в Чаде

Посольство России прокомментировало сообщения о попытке переворота в Чаде - РИА Новости, 06.01.2023

Посольство России прокомментировало сообщения о попытке переворота в Чаде

Западные информагентства публикациями про якобы попытку госпереворота в Чаде нагнетают обстановку вокруг событий месячной давности, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:17

2023-01-06T21:17

2023-01-06T21:17

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Западные информагентства публикациями про якобы попытку госпереворота в Чаде нагнетают обстановку вокруг событий месячной давности, заявили РИА Новости в посольстве России в Чаде. Телеканал Al-Arabiya в четверг сообщил, что правительство Чада объявило о предотвращении попытки государственного переворота группой военных. В посольстве РФ объяснили, что 5 января официальный представитель правительства национального единства Чада, министр по связям с общественностью Азиз Махамат Салех проинформировал общественность о расследовании преступления, совершенного 8 декабря 2022 года 11 армейскими офицерами, с целью подрыва конституционного порядка и работы институтов власти, сформированных на переходный период. Заговорщики были незамедлительно арестованы и помещены под домашний арест. "В заявлении говорится, что правительство будет и дальше информировать общественность открыто и полно о ходе расследования по данному делу", - отметили в диппредставителестве. Как заявили в посольстве, "нагнетание обстановки вокруг события месячной давности активно подхвачено западными информационными агентствами", среди которых Рейтер и Франс Пресс, "и теперь Al-Arabiya де-факто выполняет дестабилизирующую роль". "Рекомендовали бы акцентировать внимание на анализе факторов внешнего периметра, влияющих на внутреннюю ситуацию в Чаде, и тщательнее проверять информацию", - указали в посольстве. Там добавили, что посольство работает в обычном режиме.

https://ria.ru/20221012/kebzabo-1823513074.html

https://ria.ru/20221015/chad-1824266397.html

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