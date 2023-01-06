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Москвичей предупредили о морозах в субботу - РИА Новости, 06.01.2023
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Москвичей предупредили о морозах в субботу
Москвичей предупредили о морозах в субботу - РИА Новости, 06.01.2023
Москвичей предупредили о морозах в субботу
Переменная облачность, без осадков и до минус 25 градусов ожидается в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:56
2023-01-06T12:56
общество
москва
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 25 градусов ожидается в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В ночь на 7 января мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура предстоящей ночью в Москве минус 23-25 градусов, по Московской области минус 22-27 градусов. Ветер северо-западный, слабый 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что в субботу характер погодных условий существенным образом не изменится. На фоне высокого атмосферного давления, которое будет расти в ближайшие сутки, погода сохранится морозной."Мы ожидаем в дневные часы минус 18-20 градусов в столице и от минус 17 до минус 22 градусов по Московской области. Ветер сохранится северо-западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что примерно на 10 миллиметров выше нормы", - сказал Синенков.
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общество, москва
Общество, Москва
12:56 06.01.2023
 
Москвичей предупредили о морозах в субботу

Синоптик: в Москве в ночь на 7 января ожидается морозная погода до минус 25 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНочная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 25 градусов ожидается в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В ночь на 7 января мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура предстоящей ночью в Москве минус 23-25 градусов, по Московской области минус 22-27 градусов. Ветер северо-западный, слабый 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что в субботу характер погодных условий существенным образом не изменится. На фоне высокого атмосферного давления, которое будет расти в ближайшие сутки, погода сохранится морозной.
"Мы ожидаем в дневные часы минус 18-20 градусов в столице и от минус 17 до минус 22 градусов по Московской области. Ветер сохранится северо-западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что примерно на 10 миллиметров выше нормы", - сказал Синенков.
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