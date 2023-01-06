https://ria.ru/20230106/pogoda-1843255635.html
Москвичей предупредили о морозах в субботу
Москвичей предупредили о морозах в субботу - РИА Новости, 06.01.2023
Москвичей предупредили о морозах в субботу
Переменная облачность, без осадков и до минус 25 градусов ожидается в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:56
2023-01-06T12:56
2023-01-06T12:56
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829910367_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_f442d3a1af12620f76af3d378a9448f9.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 25 градусов ожидается в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В ночь на 7 января мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура предстоящей ночью в Москве минус 23-25 градусов, по Московской области минус 22-27 градусов. Ветер северо-западный, слабый 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что в субботу характер погодных условий существенным образом не изменится. На фоне высокого атмосферного давления, которое будет расти в ближайшие сутки, погода сохранится морозной."Мы ожидаем в дневные часы минус 18-20 градусов в столице и от минус 17 до минус 22 градусов по Московской области. Ветер сохранится северо-западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что примерно на 10 миллиметров выше нормы", - сказал Синенков.
https://ria.ru/20230106/moskva-1843229218.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829910367_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7460aa648121072775aec8d7f2075c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичей предупредили о морозах в субботу
Синоптик: в Москве в ночь на 7 января ожидается морозная погода до минус 25 градусов
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 25 градусов ожидается в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В ночь на 7 января мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура предстоящей ночью в Москве минус 23-25 градусов, по Московской области минус 22-27 градусов. Ветер северо-западный, слабый 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что в субботу характер погодных условий существенным образом не изменится. На фоне высокого атмосферного давления, которое будет расти в ближайшие сутки, погода сохранится морозной.
"Мы ожидаем в дневные часы минус 18-20 градусов в столице и от минус 17 до минус 22 градусов по Московской области. Ветер сохранится северо-западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что примерно на 10 миллиметров выше нормы", - сказал Синенков.