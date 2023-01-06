https://ria.ru/20230106/pogoda-1843255635.html

Москвичей предупредили о морозах в субботу

Москвичей предупредили о морозах в субботу - РИА Новости, 06.01.2023

Москвичей предупредили о морозах в субботу

Переменная облачность, без осадков и до минус 25 градусов ожидается в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:56

2023-01-06T12:56

2023-01-06T12:56

общество

москва

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 25 градусов ожидается в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В ночь на 7 января мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура предстоящей ночью в Москве минус 23-25 градусов, по Московской области минус 22-27 градусов. Ветер северо-западный, слабый 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что в субботу характер погодных условий существенным образом не изменится. На фоне высокого атмосферного давления, которое будет расти в ближайшие сутки, погода сохранится морозной."Мы ожидаем в дневные часы минус 18-20 градусов в столице и от минус 17 до минус 22 градусов по Московской области. Ветер сохранится северо-западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что примерно на 10 миллиметров выше нормы", - сказал Синенков.

https://ria.ru/20230106/moskva-1843229218.html

москва

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общество, москва