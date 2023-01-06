https://ria.ru/20230106/litsenziya-1843304034.html

"Дождь"* собирается обжаловать отзыв лицензии на вещание в Латвии

"Дождь"* собирается обжаловать отзыв лицензии на вещание в Латвии - РИА Новости, 06.01.2023

"Дождь"* собирается обжаловать отзыв лицензии на вещание в Латвии

Руководители телеканала "Дождь"* намерены обжаловать решение латвийского регулятора отозвать у него лицензию на вещание в стране, сообщило в пятницу агентство... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T20:03

2023-01-06T20:03

2023-01-06T20:03

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Руководители телеканала "Дождь"* намерены обжаловать решение латвийского регулятора отозвать у него лицензию на вещание в стране, сообщило в пятницу агентство LETA. Ранее телеканал "Дождь"* заплатил Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране "Дождя"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России** Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20221229/dozhd-1842147537.html

https://ria.ru/20230104/dozhd-1843047905.html

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в мире, латвия, россия, тихон дзядко