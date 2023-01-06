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В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230106/koronavirus-1843250345.html
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 1156 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:14
2023-01-06T12:15
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 1156 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1156, госпитализированы - 132 человека, выздоровели - 1265 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1073 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 306 134 случая коронавируса, выздоровели 3 114 342 человек, умерли 47 562 человека.
https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
12:14 06.01.2023 (обновлено: 12:15 06.01.2023)
 
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1156 случаев COVID-19, умерли 14 человек

© AP Photo / Lynne SladkyМедицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Lynne Sladky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 1156 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1156, госпитализированы - 132 человека, выздоровели - 1265 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1073 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 306 134 случая коронавируса, выздоровели 3 114 342 человек, умерли 47 562 человека.
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