https://ria.ru/20230106/koronavirus-1843250345.html
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 1156 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:14
2023-01-06T12:14
2023-01-06T12:15
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804135166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eda0e79690216b1a6f5768d14e743237.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 1156 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1156, госпитализированы - 132 человека, выздоровели - 1265 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1073 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 306 134 случая коронавируса, выздоровели 3 114 342 человек, умерли 47 562 человека.
https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804135166_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_1de88dd754ffc0c94e7f5c50099b35a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
12:14 06.01.2023 (обновлено: 12:15 06.01.2023)
В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1156 случаев COVID-19, умерли 14 человек