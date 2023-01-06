https://ria.ru/20230106/koronavirus-1843250345.html

В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 132 пациента с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 1156 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:14

2023-01-06T12:14

2023-01-06T12:15

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804135166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eda0e79690216b1a6f5768d14e743237.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 1156 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1156, госпитализированы - 132 человека, выздоровели - 1265 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1073 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 306 134 случая коронавируса, выздоровели 3 114 342 человек, умерли 47 562 человека.

https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии