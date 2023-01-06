https://ria.ru/20230106/koronavirus-1843249417.html

В России за сутки госпитализировали 673 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 673 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2023

В России за сутки госпитализировали 673 пациента с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 673 пациента с COVID-19, на 6,7% меньше, чем накануне, выздоровели 4685 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:04

2023-01-06T12:04

2023-01-06T12:04

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 673 пациента с COVID-19, на 6,7% меньше, чем накануне, выздоровели 4685 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 6 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 673 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,7%... Выздоровело за сутки 4685 человек, или на 0,7% меньше в сравнении с 5 января 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 30 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 17 субъектах страны."Выявлено 3 439 новых случаев COVID-19... Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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