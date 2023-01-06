https://ria.ru/20230106/koronavirus-1843249417.html
В России за сутки госпитализировали 673 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 673 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2023
В России за сутки госпитализировали 673 пациента с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 673 пациента с COVID-19, на 6,7% меньше, чем накануне, выздоровели 4685 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:04
2023-01-06T12:04
2023-01-06T12:04
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 673 пациента с COVID-19, на 6,7% меньше, чем накануне, выздоровели 4685 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 6 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 673 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,7%... Выздоровело за сутки 4685 человек, или на 0,7% меньше в сравнении с 5 января 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 30 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 17 субъектах страны."Выявлено 3 439 новых случаев COVID-19... Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 673 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 3439 новых случаев COVID-19, умер 41 человек