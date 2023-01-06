https://ria.ru/20230106/ekonomika-1843040422.html

Овчинский: столичная компания на треть увеличила поставки снеговых лопат

Овчинский: столичная компания на треть увеличила поставки снеговых лопат - РИА Новости, 06.01.2023

Овчинский: столичная компания на треть увеличила поставки снеговых лопат

Один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов – столичная компания "Гамма-Пласт" – в декабре 2022 года на треть увеличила отгрузку... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T09:18

2023-01-06T09:18

2023-01-06T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

белоруссия

казахстан

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов – столичная компания "Гамма-Пласт" – в декабре 2022 года на треть увеличила отгрузку снеговых лопат по сравнению с зимним периодом 2021 года, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что за 10 месяцев 2022 года столичные производители изделий из пластмасс увеличили производство продукции на 38% по сравнению с показателями 2021 года."Такой рост обусловлен, в том числе, высоким спросом со стороны потребителей. Например, за декабрь 2022 года одна из московских компаний отгрузила заказчикам около 200 тысяч единиц лопат для уборки снега – это на треть больше, чем за весь зимний сезон предыдущего года. При изготовлении зимнего инвентаря предприятие использует только отечественные материалы, из них 90% – сырье собственного производства. В ближайшем будущем компания планирует запустить производство скребков для уборки снега", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба департамента.Предприятие одним из первых в стране в 2010 году начало производство лопат из поликарбоната для уборки снега."Сейчас мы активно расширяем рынок сбыта. Помимо традиционных каналов через региональных дилеров и федеральные оптовые компании, существенно выросла доля продаж на площадках крупнейших интернет-магазинов. В настоящее время начались поставки на территорию Белоруссии и Казахстана, а также ведутся переговоры с крупнейшими строительными гипермаркетами для появления товаров на полках офлайн-магазинов уже в будущем сезоне", – отметил генеральный директор компании Валерий Цибизов.

https://ria.ru/20230102/kosmetika-1842629435.html

белоруссия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владислав овчинский, белоруссия, казахстан