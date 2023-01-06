https://ria.ru/20230106/ekonomika-1843040422.html
Овчинский: столичная компания на треть увеличила поставки снеговых лопат
Овчинский: столичная компания на треть увеличила поставки снеговых лопат - РИА Новости, 06.01.2023
Овчинский: столичная компания на треть увеличила поставки снеговых лопат
Один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов – столичная компания "Гамма-Пласт" – в декабре 2022 года на треть увеличила отгрузку... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T09:18
2023-01-06T09:18
2023-01-06T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
белоруссия
казахстан
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов – столичная компания "Гамма-Пласт" – в декабре 2022 года на треть увеличила отгрузку снеговых лопат по сравнению с зимним периодом 2021 года, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что за 10 месяцев 2022 года столичные производители изделий из пластмасс увеличили производство продукции на 38% по сравнению с показателями 2021 года."Такой рост обусловлен, в том числе, высоким спросом со стороны потребителей. Например, за декабрь 2022 года одна из московских компаний отгрузила заказчикам около 200 тысяч единиц лопат для уборки снега – это на треть больше, чем за весь зимний сезон предыдущего года. При изготовлении зимнего инвентаря предприятие использует только отечественные материалы, из них 90% – сырье собственного производства. В ближайшем будущем компания планирует запустить производство скребков для уборки снега", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба департамента.Предприятие одним из первых в стране в 2010 году начало производство лопат из поликарбоната для уборки снега."Сейчас мы активно расширяем рынок сбыта. Помимо традиционных каналов через региональных дилеров и федеральные оптовые компании, существенно выросла доля продаж на площадках крупнейших интернет-магазинов. В настоящее время начались поставки на территорию Белоруссии и Казахстана, а также ведутся переговоры с крупнейшими строительными гипермаркетами для появления товаров на полках офлайн-магазинов уже в будущем сезоне", – отметил генеральный директор компании Валерий Цибизов.
https://ria.ru/20230102/kosmetika-1842629435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав овчинский, белоруссия, казахстан
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Белоруссия, Казахстан
Овчинский: столичная компания на треть увеличила поставки снеговых лопат
Глава ДИПП Овчинский: столичная компания на треть увеличила поставки снеговых лопат
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов – столичная компания "Гамма-Пласт" – в декабре 2022 года на треть увеличила отгрузку снеговых лопат по сравнению с зимним периодом 2021 года, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что за 10 месяцев 2022 года столичные производители изделий из пластмасс увеличили производство продукции на 38% по сравнению с показателями 2021 года.
"Такой рост обусловлен, в том числе, высоким спросом со стороны потребителей. Например, за декабрь 2022 года одна из московских компаний отгрузила заказчикам около 200 тысяч единиц лопат для уборки снега – это на треть больше, чем за весь зимний сезон предыдущего года. При изготовлении зимнего инвентаря предприятие использует только отечественные материалы, из них 90% – сырье собственного производства. В ближайшем будущем компания планирует запустить производство скребков для уборки снега", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба департамента.
Предприятие одним из первых в стране в 2010 году начало производство лопат из поликарбоната для уборки снега.
"Сейчас мы активно расширяем рынок сбыта. Помимо традиционных каналов через региональных дилеров и федеральные оптовые компании, существенно выросла доля продаж на площадках крупнейших интернет-магазинов. В настоящее время начались поставки на территорию Белоруссии
и Казахстана
, а также ведутся переговоры с крупнейшими строительными гипермаркетами для появления товаров на полках офлайн-магазинов уже в будущем сезоне", – отметил генеральный директор компании Валерий Цибизов.