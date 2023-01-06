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В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского - РИА Новости, 06.01.2023
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В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского
В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского - РИА Новости, 06.01.2023
В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского
Первый зампред комитета ГД по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов (ЛДПР) предложил выкупить у Китая ранее проданный ему Украиной советский авианосец и... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:37
2023-01-06T11:37
безопасность
владимир жириновский
ссср
украина
китай
лдпр
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов (ЛДПР) предложил выкупить у Китая ранее проданный ему Украиной советский авианосец и переименовать его в честь Владимира Жириновского, обращение об этом на имя директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексея Овчинникова имеется в распоряжении РИА Новости. Недостроенный авианесущий крейсер "Варяг" по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Однако после получения корабля Пекин достроил его как авианосец и переименовал в "Ляонин". "Корабль должен был стать одним из основных в СССР. После развала страны Украина предпочла его продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома. Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота", - прокомментировал Каргинов свою инициативу.
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безопасность, владимир жириновский, ссср, украина, китай, лдпр
Безопасность, Владимир Жириновский, СССР, Украина, Китай, ЛДПР
11:37 06.01.2023
 
В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

Депутат Каргинов предложил выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

© AP Photo / Kin CheungАвианосец "Ляонин"
Авианосец Ляонин - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Авианосец "Ляонин" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов (ЛДПР) предложил выкупить у Китая ранее проданный ему Украиной советский авианосец и переименовать его в честь Владимира Жириновского, обращение об этом на имя директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексея Овчинникова имеется в распоряжении РИА Новости.
Недостроенный авианесущий крейсер "Варяг" по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Однако после получения корабля Пекин достроил его как авианосец и переименовал в "Ляонин".
"Корабль должен был стать одним из основных в СССР. После развала страны Украина предпочла его продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома. Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота", - прокомментировал Каргинов свою инициативу.
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БезопасностьВладимир ЖириновскийСССРУкраинаКитайЛДПР
 
 
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