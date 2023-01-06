https://ria.ru/20230106/avianosets-1843246618.html

В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского - РИА Новости, 06.01.2023

В ЛДПР предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

Первый зампред комитета ГД по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов (ЛДПР) предложил выкупить у Китая ранее проданный ему Украиной советский авианосец и... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:37

2023-01-06T11:37

2023-01-06T11:37

безопасность

владимир жириновский

ссср

украина

китай

лдпр

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов (ЛДПР) предложил выкупить у Китая ранее проданный ему Украиной советский авианосец и переименовать его в честь Владимира Жириновского, обращение об этом на имя директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексея Овчинникова имеется в распоряжении РИА Новости. Недостроенный авианесущий крейсер "Варяг" по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Однако после получения корабля Пекин достроил его как авианосец и переименовал в "Ляонин". "Корабль должен был стать одним из основных в СССР. После развала страны Украина предпочла его продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома. Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота", - прокомментировал Каргинов свою инициативу.

https://ria.ru/20221110/zhirinovskiy-1830477874.html

ссср

украина

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир жириновский, ссср, украина, китай, лдпр