https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1840484671.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:18

2023-01-05T16:18

2023-01-05T16:34

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска продолжили наступать на Донецком направлении. Российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе. На Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях нанесены удары по скоплениям живой силы и техники. Противник понес большие потери.Параллельно ликвидированы 57 артиллерийских расчетов, 84 района скопления живой силы и техники, два склада артиллерийских боеприпасов, боевая машина РСЗО "Град", две пусковые установки РСЗО "Ольха", самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", две самоходные гаубицы 2С3 "Акация", артиллерийская система М777, три гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25, 21 беспилотник, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM .С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 971 реактивная система залпового огня, 7422 танка и другие бронемашины, 3781 орудие полевой артиллерии и 7937 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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