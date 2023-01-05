https://ria.ru/20230105/pozhar-1843175901.html

Число пострадавших при пожаре в доме в Чебоксарах выросло до 21 человека

Число пострадавших при пожаре в доме в Чебоксарах выросло до 21 человека - РИА Новости, 05.01.2023

Число пострадавших при пожаре в доме в Чебоксарах выросло до 21 человека

Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах выросло до 21 человека, 10 из них - дети, сообщает Минздрав Чувашии. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T17:44

2023-01-05T17:44

2023-01-05T19:04

происшествия

чебоксары

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах выросло до 21 человека, 10 из них - дети, сообщает Минздрав Чувашии.Ранее со ссылкой на МЧС Чувашии сообщалось о 17 пострадавших, в том числе восьми детях."По данным на 16:10, среди пострадавших 21 человек, 10 из них дети. Дети доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи и обследования. Два ребенка в средней степени тяжести, четверо - получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследования", - говорится в сообщении.Среди взрослых шесть человек прошли обследование, получают амбулаторное лечение, два человека в средней степени тяжести, один - в тяжелой, еще два человека продолжают обследование в БСМП.По данным МЧС региона, пожар произошел в четверг в 13.44 в жилом помещении на втором этаже многоквартирного дома №29 на улице Шевченко. К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС России дым полностью заполнил подъезд здания с первого по девятый этажи. Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек.Открытое горение ликвидировано в 15.00 на площади 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чебоксары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)