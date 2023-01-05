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Число пострадавших при пожаре в доме в Чебоксарах выросло до 21 человека
Число пострадавших при пожаре в доме в Чебоксарах выросло до 21 человека - РИА Новости, 05.01.2023
Число пострадавших при пожаре в доме в Чебоксарах выросло до 21 человека
Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах выросло до 21 человека, 10 из них - дети, сообщает Минздрав Чувашии. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:44
2023-01-05T17:44
2023-01-05T19:04
происшествия
чебоксары
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах выросло до 21 человека, 10 из них - дети, сообщает Минздрав Чувашии.Ранее со ссылкой на МЧС Чувашии сообщалось о 17 пострадавших, в том числе восьми детях."По данным на 16:10, среди пострадавших 21 человек, 10 из них дети. Дети доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи и обследования. Два ребенка в средней степени тяжести, четверо - получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследования", - говорится в сообщении.Среди взрослых шесть человек прошли обследование, получают амбулаторное лечение, два человека в средней степени тяжести, один - в тяжелой, еще два человека продолжают обследование в БСМП.По данным МЧС региона, пожар произошел в четверг в 13.44 в жилом помещении на втором этаже многоквартирного дома №29 на улице Шевченко. К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС России дым полностью заполнил подъезд здания с первого по девятый этажи. Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек.Открытое горение ликвидировано в 15.00 на площади 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чебоксары, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:44 05.01.2023 (обновлено: 19:04 05.01.2023)
Число пострадавших при пожаре в доме в Чебоксарах выросло до 21 человека
Минздрав сообщил о 21 пострадавшем при пожаре в Чебоксарах, в том числе десяти детях
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости.
Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах выросло до 21 человека, 10 из них - дети, сообщает
Минздрав Чувашии.
Ранее со ссылкой на МЧС Чувашии сообщалось о 17 пострадавших, в том числе восьми детях.
"По данным на 16:10, среди пострадавших 21 человек, 10 из них дети. Дети доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи и обследования. Два ребенка в средней степени тяжести, четверо - получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследования", - говорится в сообщении.
Среди взрослых шесть человек прошли обследование, получают амбулаторное лечение, два человека в средней степени тяжести, один - в тяжелой, еще два человека продолжают обследование в БСМП.
По данным МЧС региона, пожар произошел в четверг в 13.44 в жилом помещении на втором этаже многоквартирного дома №29 на улице Шевченко. К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС России дым полностью заполнил подъезд здания с первого по девятый этажи. Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек.
Открытое горение ликвидировано в 15.00 на площади 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.