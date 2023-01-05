https://ria.ru/20230105/pokhorony-1843124721.html

В Ватикане начались похороны почетного папы Бенедикта XVI

В Ватикане начались похороны почетного папы Бенедикта XVI - РИА Новости, 05.01.2023

В Ватикане начались похороны почетного папы Бенедикта XVI

Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI проходит в четверг утром на площади Святого Петра в Ватикане, заупокойную мессу возглавил... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:59

2023-01-05T10:59

2023-01-05T12:48

ватикан

умер бенедикт xvi

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

в мире

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ВАТИКАН, 5 янв - РИА Новости. Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI проходит в четверг утром на площади Святого Петра в Ватикане, заупокойную мессу возглавил папа Франциск, передает корреспондент РИА Новости.На паперти главного католического собора мира ранее установили открытый павильон, где находится алтарь и кресло для действующего понтифика. Кипарисовый гроб, который вынесли перед началом церемонии в 8.50 (10.50 мск), расположился перед крытой структурой. Площадь Святого Петра заполнили тысячи верующих, пожелавших проводить почетного папу в последний путь.В ходе похоронного богослужения папа Франциск произнес проповедь, в которой напомнил о мудрости, чуткости и преданности, которые Бенедикт XVI проявлял при жизни."Мы хотим вместе сказать: "Отче, в твои руки мы передаем его дух". Бенедикт, верный друг Христа, пусть твоя радость будет абсолютной, когда ты окончательно и навсегда услышишь его голос", - сказал папа Франциск.С понедельника в Соборе Святого Петра проходило прощание с новопреставленным понтификом. За три дня базилику, где было выставлено его тело, посетили почти 200 тысяч верующих.В среду вечером кипарисовый гроб с останками папы на покое был закрыт. Внутрь него, согласно католической традиции, помещены монеты и медали, отчеканенные во время папства, паллии – элементы литургического облачения пап, представляющие собой узкие ленты из белой шерсти, и документ с кратким описанием понтификата.

https://ria.ru/20221231/benedikt-1841979484.html

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ватикан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония похорон папы Бенедикта XVI в Ватикане На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон почетного папы Бенедикта XVI. 2023-01-05T10:59 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ватикан, умер бенедикт xvi, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), в мире