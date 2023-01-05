https://ria.ru/20230105/pokhorony-1843124721.html
В Ватикане начались похороны почетного папы Бенедикта XVI
В Ватикане начались похороны почетного папы Бенедикта XVI - РИА Новости, 05.01.2023
В Ватикане начались похороны почетного папы Бенедикта XVI
Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI проходит в четверг утром на площади Святого Петра в Ватикане, заупокойную мессу возглавил... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:59
2023-01-05T10:59
2023-01-05T12:48
ватикан
умер бенедикт xvi
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
в мире
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ВАТИКАН, 5 янв - РИА Новости. Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI проходит в четверг утром на площади Святого Петра в Ватикане, заупокойную мессу возглавил папа Франциск, передает корреспондент РИА Новости.На паперти главного католического собора мира ранее установили открытый павильон, где находится алтарь и кресло для действующего понтифика. Кипарисовый гроб, который вынесли перед началом церемонии в 8.50 (10.50 мск), расположился перед крытой структурой. Площадь Святого Петра заполнили тысячи верующих, пожелавших проводить почетного папу в последний путь.В ходе похоронного богослужения папа Франциск произнес проповедь, в которой напомнил о мудрости, чуткости и преданности, которые Бенедикт XVI проявлял при жизни."Мы хотим вместе сказать: "Отче, в твои руки мы передаем его дух". Бенедикт, верный друг Христа, пусть твоя радость будет абсолютной, когда ты окончательно и навсегда услышишь его голос", - сказал папа Франциск.С понедельника в Соборе Святого Петра проходило прощание с новопреставленным понтификом. За три дня базилику, где было выставлено его тело, посетили почти 200 тысяч верующих.В среду вечером кипарисовый гроб с останками папы на покое был закрыт. Внутрь него, согласно католической традиции, помещены монеты и медали, отчеканенные во время папства, паллии – элементы литургического облачения пап, представляющие собой узкие ленты из белой шерсти, и документ с кратким описанием понтификата.
https://ria.ru/20221231/benedikt-1841979484.html
https://ria.ru/20221231/soboleznovaniya-1842627100.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843128674_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9cf808e5c29263118c1acc37cc1fadf9.jpg
Церемония похорон папы Бенедикта XVI в Ватикане
На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон почетного папы Бенедикта XVI.
2023-01-05T10:59
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, умер бенедикт xvi, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), в мире
Ватикан, Умер Бенедикт XVI, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), В мире
10:59 05.01.2023 (обновлено: 12:48 05.01.2023)
В Ватикане начались похороны почетного папы Бенедикта XVI
В Ватикане началась церемония похорон почетного папы Бенедикта XVI
ВАТИКАН, 5 янв - РИА Новости. Торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI проходит в четверг утром на площади Святого Петра в Ватикане, заупокойную мессу возглавил папа Франциск, передает корреспондент РИА Новости.
На паперти главного католического собора мира ранее установили открытый павильон, где находится алтарь и кресло для действующего понтифика. Кипарисовый гроб, который вынесли перед началом церемонии в 8.50 (10.50 мск), расположился перед крытой структурой. Площадь Святого Петра заполнили тысячи верующих, пожелавших проводить почетного папу в последний путь.
В ходе похоронного богослужения папа Франциск произнес проповедь, в которой напомнил о мудрости, чуткости и преданности, которые Бенедикт XVI проявлял при жизни.
"Мы хотим вместе сказать: "Отче, в твои руки мы передаем его дух". Бенедикт, верный друг Христа, пусть твоя радость будет абсолютной, когда ты окончательно и навсегда услышишь его голос", - сказал папа Франциск.
С понедельника в Соборе Святого Петра проходило прощание с новопреставленным понтификом. За три дня базилику, где было выставлено его тело, посетили почти 200 тысяч верующих.
В среду вечером кипарисовый гроб с останками папы на покое был закрыт. Внутрь него, согласно католической традиции, помещены монеты и медали, отчеканенные во время папства, паллии – элементы литургического облачения пап, представляющие собой узкие ленты из белой шерсти, и документ с кратким описанием понтификата.