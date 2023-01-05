Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке
Глава Чечни Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке
ГРОЗНЫЙ, 5 янв – РИА Новости. Питбуля, спасенного летом с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, вернули хозяйке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Волонтёр из Рязани Юрий Кованов передал Кадырову питбуля по кличке Адидас в июне.
"После полного освобождения Мариуполя он (питбуль) был перевезен в Чеченскую Республику, где нашел себе временное пристанище вдалеке от ужасов войны и даже обзавелся новым прозвищем Борз. Тем не менее тоска по своей хозяйке не давала ему покоя... Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он рассказал, что доставил собаку хозяйке Ирине Сирик, которая передана украинской стороне в рамках обмена пленными, депутат госдумы Шамсаил Саралиев.
"Возможно, многие подумают, что это своеобразный подарок противоборствующей стороне. Что касается обмена пленными, моя позиция в этом вопросе неизменна. Но считаю, что животные не должны страдать из-за политических и иных разногласий. Мы вернули этого пса не военным, а своей законной хозяйке", - отметил глава Чечни.
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