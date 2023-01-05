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Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/pitbul-1843178787.html
Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке
Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке - РИА Новости, 05.01.2023
Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке
Питбуля, спасенного летом с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, вернули хозяйке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:08
2023-01-05T18:08
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
мариуполь
рязань
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ГРОЗНЫЙ, 5 янв – РИА Новости. Питбуля, спасенного летом с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, вернули хозяйке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Волонтёр из Рязани Юрий Кованов передал Кадырову питбуля по кличке Адидас в июне. "После полного освобождения Мариуполя он (питбуль) был перевезен в Чеченскую Республику, где нашел себе временное пристанище вдалеке от ужасов войны и даже обзавелся новым прозвищем Борз. Тем не менее тоска по своей хозяйке не давала ему покоя... Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он рассказал, что доставил собаку хозяйке Ирине Сирик, которая передана украинской стороне в рамках обмена пленными, депутат госдумы Шамсаил Саралиев. "Возможно, многие подумают, что это своеобразный подарок противоборствующей стороне. Что касается обмена пленными, моя позиция в этом вопросе неизменна. Но считаю, что животные не должны страдать из-за политических и иных разногласий. Мы вернули этого пса не военным, а своей законной хозяйке", - отметил глава Чечни.
https://ria.ru/20220612/mariupol-1794937311.html
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"Мы назовем его Борз" – Кадыров дал имя спасенному на "Азовстали" питбулю
"Мы назовем его Борз" – Кадыров дал имя спасенному на "Азовстали" питбулю
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общество, рамзан кадыров, мариуполь, рязань
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Мариуполь, Рязань
18:08 05.01.2023
 
Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке

Глава Чечни Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 5 янв – РИА Новости. Питбуля, спасенного летом с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, вернули хозяйке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Волонтёр из Рязани Юрий Кованов передал Кадырову питбуля по кличке Адидас в июне.
"После полного освобождения Мариуполя он (питбуль) был перевезен в Чеченскую Республику, где нашел себе временное пристанище вдалеке от ужасов войны и даже обзавелся новым прозвищем Борз. Тем не менее тоска по своей хозяйке не давала ему покоя... Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он рассказал, что доставил собаку хозяйке Ирине Сирик, которая передана украинской стороне в рамках обмена пленными, депутат госдумы Шамсаил Саралиев.
"Возможно, многие подумают, что это своеобразный подарок противоборствующей стороне. Что касается обмена пленными, моя позиция в этом вопросе неизменна. Но считаю, что животные не должны страдать из-за политических и иных разногласий. Мы вернули этого пса не военным, а своей законной хозяйке", - отметил глава Чечни.
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцев - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня 2022, 19:05
Тысячи животных на руинах Мариуполя – волонтеры спасают брошенных питомцевСотрудники иркутского питомника "К-9" приехали в Мариуполь для помощи оставшимся в разрушенном городе собакам и кошкам. Среди руин находятся тысячи брошенных или потерявших хозяев домашних питомцев, которых волонтеры ищут, отлавливают, а затем развозят по свободным приютам.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровМариупольРязань
 
 
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