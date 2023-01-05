https://ria.ru/20230105/pitbul-1843178787.html

Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке

Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке - РИА Новости, 05.01.2023

Кадыров сообщил о решении вернуть спасенного в "Азовстали" питбуля хозяйке

Питбуля, спасенного летом с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, вернули хозяйке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T18:08

2023-01-05T18:08

2023-01-05T18:08

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

мариуполь

рязань

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ГРОЗНЫЙ, 5 янв – РИА Новости. Питбуля, спасенного летом с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, вернули хозяйке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Волонтёр из Рязани Юрий Кованов передал Кадырову питбуля по кличке Адидас в июне. "После полного освобождения Мариуполя он (питбуль) был перевезен в Чеченскую Республику, где нашел себе временное пристанище вдалеке от ужасов войны и даже обзавелся новым прозвищем Борз. Тем не менее тоска по своей хозяйке не давала ему покоя... Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он рассказал, что доставил собаку хозяйке Ирине Сирик, которая передана украинской стороне в рамках обмена пленными, депутат госдумы Шамсаил Саралиев. "Возможно, многие подумают, что это своеобразный подарок противоборствующей стороне. Что касается обмена пленными, моя позиция в этом вопросе неизменна. Но считаю, что животные не должны страдать из-за политических и иных разногласий. Мы вернули этого пса не военным, а своей законной хозяйке", - отметил глава Чечни.

https://ria.ru/20220612/mariupol-1794937311.html

мариуполь

рязань

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"Мы назовем его Борз" – Кадыров дал имя спасенному на "Азовстали" питбулю "Мы назовем его Борз" – Кадыров дал имя спасенному на "Азовстали" питбулю 2023-01-05T18:08 true PT1M16S

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общество, рамзан кадыров, мариуполь, рязань