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Владислав Овчинский: столичные компании нашли новых партнеров за рубежом

Владислав Овчинский: столичные компании нашли новых партнеров за рубежом - РИА Новости, 05.01.2023

Владислав Овчинский: столичные компании нашли новых партнеров за рубежом

В 2022 году многие столичные компании нашли новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, сохранив количество рынков сбыта, сообщил... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T09:18

2023-01-05T09:18

2023-01-05T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

ближний восток

юго-восточная азия

латинская америка

снг

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В 2022 году многие столичные компании нашли новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, сохранив количество рынков сбыта, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В 2022 году столичные компании были вынуждены переориентировать свои экспортные потоки и выйти на новые рынки. Чтобы минимизировать сложности, многие промышленники воспользовались одним из важных механизмов поддержки города – участием в байерской программе Центра "Моспром". Это позволило найти им новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Например, интерактивные мониторы и программные решения к ним компании NexTouch вызвали большой интерес в ОАЭ, Марокко и ЮАР, а также в странах СНГ. Производитель шоколадных изделий "Монетный двор" начал работать с Ближним Востоком. Компания PICASO 3D договорилась о поставке высокотехнологичного 3D-оборудования арабским байерам. Производитель упаковки OSQ Group начал экспортировать в страны Африки и Ближнего Востока."В этом году наша компания укрепила свою позицию на рынке Казахстана. В том числе, благодаря участию в международной байерской программе Центра "Моспром" нам удалось в пять раз увеличить продажи металлорежущего инструмента в данном регионе", – сообщил заместитель коммерческого директора компании "Микробор" Роман Слесарский.Компания "ИСР", специализирующаяся на умном уличном освещении, активно продолжает реализовывать свои проекты в Латинской Америке. По итогам 2022 года она не только увеличила уже действующие поставки на Кубу, но и вышла на рынок Боливии.Московские производители продуктов питания в 2022 году также активно осваивали рынки дружественных стран. Например, компания "Новапродукт" открыла рынок Монголии и начала экспортировать в регион продукцию для здорового питания. Производители хлебобулочных изделий смогли выйти на рынок Азербайджана, а также увеличить свое присутствие в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, а также в Монголии и Израиле.

https://ria.ru/20221219/pribor-1839612192.html

ближний восток

юго-восточная азия

латинская америка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, владислав овчинский, ближний восток, юго-восточная азия, латинская америка, снг