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Владислав Овчинский: столичные компании нашли новых партнеров за рубежом - РИА Новости, 05.01.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Владислав Овчинский: столичные компании нашли новых партнеров за рубежом
Владислав Овчинский: столичные компании нашли новых партнеров за рубежом - РИА Новости, 05.01.2023
Владислав Овчинский: столичные компании нашли новых партнеров за рубежом
В 2022 году многие столичные компании нашли новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, сохранив количество рынков сбыта, сообщил... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:18
2023-01-05T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
ближний восток
юго-восточная азия
латинская америка
снг
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В 2022 году многие столичные компании нашли новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, сохранив количество рынков сбыта, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В 2022 году столичные компании были вынуждены переориентировать свои экспортные потоки и выйти на новые рынки. Чтобы минимизировать сложности, многие промышленники воспользовались одним из важных механизмов поддержки города – участием в байерской программе Центра "Моспром". Это позволило найти им новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Например, интерактивные мониторы и программные решения к ним компании NexTouch вызвали большой интерес в ОАЭ, Марокко и ЮАР, а также в странах СНГ. Производитель шоколадных изделий "Монетный двор" начал работать с Ближним Востоком. Компания PICASO 3D договорилась о поставке высокотехнологичного 3D-оборудования арабским байерам. Производитель упаковки OSQ Group начал экспортировать в страны Африки и Ближнего Востока."В этом году наша компания укрепила свою позицию на рынке Казахстана. В том числе, благодаря участию в международной байерской программе Центра "Моспром" нам удалось в пять раз увеличить продажи металлорежущего инструмента в данном регионе", – сообщил заместитель коммерческого директора компании "Микробор" Роман Слесарский.Компания "ИСР", специализирующаяся на умном уличном освещении, активно продолжает реализовывать свои проекты в Латинской Америке. По итогам 2022 года она не только увеличила уже действующие поставки на Кубу, но и вышла на рынок Боливии.Московские производители продуктов питания в 2022 году также активно осваивали рынки дружественных стран. Например, компания "Новапродукт" открыла рынок Монголии и начала экспортировать в регион продукцию для здорового питания. Производители хлебобулочных изделий смогли выйти на рынок Азербайджана, а также увеличить свое присутствие в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, а также в Монголии и Израиле.
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экономика, технологии, владислав овчинский, ближний восток, юго-восточная азия, латинская америка, снг
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, СНГ
09:18 05.01.2023
 

Владислав Овчинский: столичные компании нашли новых партнеров за рубежом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития"
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе Приоритеты развития - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В 2022 году многие столичные компании нашли новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, сохранив количество рынков сбыта, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В 2022 году столичные компании были вынуждены переориентировать свои экспортные потоки и выйти на новые рынки. Чтобы минимизировать сложности, многие промышленники воспользовались одним из важных механизмов поддержки города – участием в байерской программе Центра "Моспром". Это позволило найти им новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПППроизводство компании NexTouch
Производство компании NexTouch
1 из 2
Производство компании NexTouch
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПППроизводство компании NexTouch
Производство компании NexTouch
2 из 2
Производство компании NexTouch
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
1 из 2
Производство компании NexTouch
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
2 из 2
Производство компании NexTouch
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
Например, интерактивные мониторы и программные решения к ним компании NexTouch вызвали большой интерес в ОАЭ, Марокко и ЮАР, а также в странах СНГ. Производитель шоколадных изделий "Монетный двор" начал работать с Ближним Востоком. Компания PICASO 3D договорилась о поставке высокотехнологичного 3D-оборудования арабским байерам. Производитель упаковки OSQ Group начал экспортировать в страны Африки и Ближнего Востока.
"В этом году наша компания укрепила свою позицию на рынке Казахстана. В том числе, благодаря участию в международной байерской программе Центра "Моспром" нам удалось в пять раз увеличить продажи металлорежущего инструмента в данном регионе", – сообщил заместитель коммерческого директора компании "Микробор" Роман Слесарский.
Компания "ИСР", специализирующаяся на умном уличном освещении, активно продолжает реализовывать свои проекты в Латинской Америке. По итогам 2022 года она не только увеличила уже действующие поставки на Кубу, но и вышла на рынок Боливии.
Московские производители продуктов питания в 2022 году также активно осваивали рынки дружественных стран. Например, компания "Новапродукт" открыла рынок Монголии и начала экспортировать в регион продукцию для здорового питания. Производители хлебобулочных изделий смогли выйти на рынок Азербайджана, а также увеличить свое присутствие в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, а также в Монголии и Израиле.
В Москве создали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
19 декабря 2022, 07:13Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииВладислав ОвчинскийБлижний ВостокЮго-Восточная АзияЛатинская АмерикаСНГ
 
 
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