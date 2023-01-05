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Священник РПЦ прокомментировал церковный раскол в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 05.01.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230105/ostrovskiy-1843102699.html
Священник РПЦ прокомментировал церковный раскол в Киево-Печерской лавре
Священник РПЦ прокомментировал церковный раскол в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 05.01.2023
Священник РПЦ прокомментировал церковный раскол в Киево-Печерской лавре
Настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабино священник Павел Островский заявил, что ему больно читать новости о предстоящем богослужении... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T03:29
2023-01-05T03:56
религия
георгий победоносец
епифаний думенко
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
россия
нахабино
украина
украинская православная церковь
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабино священник Павел Островский заявил, что ему больно читать новости о предстоящем богослужении раскольников в Киев-Печерской лавре. Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила, что глава раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. В пресс-службе УПЦ назвали "позором для Украины" предстоящее богослужение, которое проведет глава ПЦУ Епифаний Думенко. "Как же больно читать новости о том, что Киево-Печерскую Лавру отдали в руки поганых раскольников; и что они будут "служить" на Рождество Христово в Лавре "богослужение". Насколько нужно ненавидеть собственный православный народ, чтобы причинять ему подобную боль? И ведь это только начало", – написал он в телеграм-канале. Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму лавры, и Трапезной церкви. В конце декабря украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. Как он выразился, "у правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества". Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах не будут проводиться богослужения ни одной из конфессий. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230105/upts-1843097612.html
https://ria.ru/20230104/ptsu-1843094486.html
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украина
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георгий победоносец, епифаний думенко, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), россия, нахабино, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Георгий Победоносец, Епифаний Думенко, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Россия, Нахабино, Украина, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
03:29 05.01.2023 (обновлено: 03:56 05.01.2023)
 
Священник РПЦ прокомментировал церковный раскол в Киево-Печерской лавре

Cвященник Островский: больно читать новости о предстоящем богослужении раскольников

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабино священник Павел Островский заявил, что ему больно читать новости о предстоящем богослужении раскольников в Киев-Печерской лавре.
Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила, что глава раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. В пресс-службе УПЦ назвали "позором для Украины" предстоящее богослужение, которое проведет глава ПЦУ Епифаний Думенко.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
00:35Религия
СМИ: в УПЦ назвали позором предстоящее богослужение в Киево-Печерской лавре
"Как же больно читать новости о том, что Киево-Печерскую Лавру отдали в руки поганых раскольников; и что они будут "служить" на Рождество Христово в Лавре "богослужение". Насколько нужно ненавидеть собственный православный народ, чтобы причинять ему подобную боль? И ведь это только начало", – написал он в телеграм-канале.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму лавры, и Трапезной церкви. В конце декабря украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. Как он выразился, "у правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества". Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах не будут проводиться богослужения ни одной из конфессий.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 22:57Религия
Глава ПЦУ проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 13:58Религия
Минкульт Украины не продлит для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры
 
РелигияГеоргий ПобедоносецЕпифаний ДуменкоАлександр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)РоссияНахабиноУкраинаУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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