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Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023
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Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам
Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023
Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам
Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацистской пропаганды, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:31
2023-01-05T20:31
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацистской пропаганды, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. "Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацисткой пропаганды… Вашингтон опустился до крайности в попытках наглого и неприкрытого вмешательства в дела суверенного государства - России. Более того - американская дипмиссия решила применить и лучшие приемы по моральной сегрегации населения, разделяя граждан на "правильных" для США, с которыми можно солидаризироваться, и "неправильных", то есть настоящих патриотов", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, в крайностях осталось только дойти до прямых призывов к антигосударственным действиям. "Очевидно - и не только для меня - это повод для разбирательства и на парламентском уровне, и выражения протеста американскому послу", - отметил Слуцкий.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат)
20:31 05.01.2023
 
Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам

Слуцкий: обращение посольства США к россиянам выдержано в традициях нацистской пропаганды

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацистской пропаганды, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего.
"Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацисткой пропаганды… Вашингтон опустился до крайности в попытках наглого и неприкрытого вмешательства в дела суверенного государства - России. Более того - американская дипмиссия решила применить и лучшие приемы по моральной сегрегации населения, разделяя граждан на "правильных" для США, с которыми можно солидаризироваться, и "неправильных", то есть настоящих патриотов", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
По его словам, в крайностях осталось только дойти до прямых призывов к антигосударственным действиям.
"Очевидно - и не только для меня - это повод для разбирательства и на парламентском уровне, и выражения протеста американскому послу", - отметил Слуцкий.
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