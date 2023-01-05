https://ria.ru/20230105/obraschenie-1843193226.html

Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам

Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023

Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам

Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацистской пропаганды, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:31

2023-01-05T20:31

2023-01-05T20:31

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацистской пропаганды, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. "Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацисткой пропаганды… Вашингтон опустился до крайности в попытках наглого и неприкрытого вмешательства в дела суверенного государства - России. Более того - американская дипмиссия решила применить и лучшие приемы по моральной сегрегации населения, разделяя граждан на "правильных" для США, с которыми можно солидаризироваться, и "неправильных", то есть настоящих патриотов", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, в крайностях осталось только дойти до прямых призывов к антигосударственным действиям. "Очевидно - и не только для меня - это повод для разбирательства и на парламентском уровне, и выражения протеста американскому послу", - отметил Слуцкий.

https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат)