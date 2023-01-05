https://ria.ru/20230105/obraschenie-1843193226.html
Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам
Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам - РИА Новости, 05.01.2023
Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам
Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацистской пропаганды, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:31
2023-01-05T20:31
2023-01-05T20:31
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацистской пропаганды, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. "Обращение посольства США в РФ к россиянам выдержано в лучших традициях нацисткой пропаганды… Вашингтон опустился до крайности в попытках наглого и неприкрытого вмешательства в дела суверенного государства - России. Более того - американская дипмиссия решила применить и лучшие приемы по моральной сегрегации населения, разделяя граждан на "правильных" для США, с которыми можно солидаризироваться, и "неправильных", то есть настоящих патриотов", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, в крайностях осталось только дойти до прямых призывов к антигосударственным действиям. "Очевидно - и не только для меня - это повод для разбирательства и на парламентском уровне, и выражения протеста американскому послу", - отметил Слуцкий.
https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат)
Слуцкий прокомментировал обращение посольства США к россиянам
Слуцкий: обращение посольства США к россиянам выдержано в традициях нацистской пропаганды