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В ГД призвали ООН оценить блеф Олланда и Меркель при подписании "Минска-2" - РИА Новости, 05.01.2023
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В ГД призвали ООН оценить блеф Олланда и Меркель при подписании "Минска-2"
В ГД призвали ООН оценить блеф Олланда и Меркель при подписании "Минска-2" - РИА Новости, 05.01.2023
В ГД призвали ООН оценить блеф Олланда и Меркель при подписании "Минска-2"
ООН должна дать объективную оценку действиям экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, "блефовавших" при подписании Минских... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:03
2023-01-05T15:03
в мире
франция
германия
донбасс
госдума рф
оон
франсуа олланд
ангела меркель
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ООН должна дать объективную оценку действиям экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, "блефовавших" при подписании Минских соглашений, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Организация Объединённых Наций должна, наконец, дать объективную оценку действиям Олланда и Меркель, с самого начала блефовавших при подписании Минских соглашений", - написал он в своем Telegram-канале. Политик напомнил, что в 2015 году Совбез ООН принял резолюцию 2202, которой одобрил договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса и призвал обеспечить их полное выполнение. "Но Киев начал саботаж Минска-2 практически сразу, отказываясь полностью идти на контакт с властями тогда еще только провозглашенных республик Донбасса. Зато Вашингтон и Брюссель продолжали штамповать антироссийские санкции, обвиняя Москву в нарушении соглашений, стороной которой мы никогда не были", - добавил он. Также Слуцкий отметил, что недавно Меркель и Олланд заявили, что целью Минских соглашений для них было дать Украине время на военное усиление. "То есть, фактически Минск-2 был "дымовой завесой". Так называемые "гаранты" сознательно пошли на обман – и Донбасса, и России, и, получается, ООН… Так почему молчит офис Генсека Организации после публичных признаний в блефе, которые сделали непосредственные участники минского процесса от Франции и Германии?", - сообщил парламентарий. Официальному представителю Генсека ООН Стефану Дюжаррику был задан по этому поводу прямой вопрос, но он ушел от ответа, отметил Слуцкий, добавив, что пока коллективный Запад пытается доминировать в секретариате ООН и, по сути, заставляет плясать под дудку Вашингтона, выполнение основных функций организации ставится под прямую угрозу.
https://ria.ru/20230104/zapad-1842965900.html
https://ria.ru/20221231/ukraina-1842591426.html
https://ria.ru/20221209/merkel-1837541458.html
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в мире, франция, германия, донбасс, госдума рф, оон, франсуа олланд, ангела меркель, леонид слуцкий (политик)
В мире, Франция, Германия, Донбасс, Госдума РФ, ООН, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Леонид Слуцкий (политик)
15:03 05.01.2023
 
В ГД призвали ООН оценить блеф Олланда и Меркель при подписании "Минска-2"

Слуцкий призвал ООН оценить действия Олланда и Меркель при подписании Минских соглашений

© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в медиабанкПодписание Минских соглашений в 2015 году
Подписание Минских соглашений в 2015 году - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Подписание Минских соглашений в 2015 году. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ООН должна дать объективную оценку действиям экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, "блефовавших" при подписании Минских соглашений, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Организация Объединённых Наций должна, наконец, дать объективную оценку действиям Олланда и Меркель, с самого начала блефовавших при подписании Минских соглашений", - написал он в своем Telegram-канале.
Ангела Меркель и Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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Политик напомнил, что в 2015 году Совбез ООН принял резолюцию 2202, которой одобрил договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса и призвал обеспечить их полное выполнение.
"Но Киев начал саботаж Минска-2 практически сразу, отказываясь полностью идти на контакт с властями тогда еще только провозглашенных республик Донбасса. Зато Вашингтон и Брюссель продолжали штамповать антироссийские санкции, обвиняя Москву в нарушении соглашений, стороной которой мы никогда не были", - добавил он.
Также Слуцкий отметил, что недавно Меркель и Олланд заявили, что целью Минских соглашений для них было дать Украине время на военное усиление.
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"То есть, фактически Минск-2 был "дымовой завесой". Так называемые "гаранты" сознательно пошли на обман – и Донбасса, и России, и, получается, ООН… Так почему молчит офис Генсека Организации после публичных признаний в блефе, которые сделали непосредственные участники минского процесса от Франции и Германии?", - сообщил парламентарий.
Официальному представителю Генсека ООН Стефану Дюжаррику был задан по этому поводу прямой вопрос, но он ушел от ответа, отметил Слуцкий, добавив, что пока коллективный Запад пытается доминировать в секретариате ООН и, по сути, заставляет плясать под дудку Вашингтона, выполнение основных функций организации ставится под прямую угрозу.
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В миреФранцияГерманияДонбассГосдума РФООНФрансуа ОлландАнгела МеркельЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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