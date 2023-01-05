https://ria.ru/20230105/minsk2-1843154892.html

В ГД призвали ООН оценить блеф Олланда и Меркель при подписании "Минска-2"

В ГД призвали ООН оценить блеф Олланда и Меркель при подписании "Минска-2" - РИА Новости, 05.01.2023

В ГД призвали ООН оценить блеф Олланда и Меркель при подписании "Минска-2"

ООН должна дать объективную оценку действиям экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, "блефовавших" при подписании Минских... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:03

2023-01-05T15:03

2023-01-05T15:03

в мире

франция

германия

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франсуа олланд

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. ООН должна дать объективную оценку действиям экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, "блефовавших" при подписании Минских соглашений, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Организация Объединённых Наций должна, наконец, дать объективную оценку действиям Олланда и Меркель, с самого начала блефовавших при подписании Минских соглашений", - написал он в своем Telegram-канале. Политик напомнил, что в 2015 году Совбез ООН принял резолюцию 2202, которой одобрил договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса и призвал обеспечить их полное выполнение. "Но Киев начал саботаж Минска-2 практически сразу, отказываясь полностью идти на контакт с властями тогда еще только провозглашенных республик Донбасса. Зато Вашингтон и Брюссель продолжали штамповать антироссийские санкции, обвиняя Москву в нарушении соглашений, стороной которой мы никогда не были", - добавил он. Также Слуцкий отметил, что недавно Меркель и Олланд заявили, что целью Минских соглашений для них было дать Украине время на военное усиление. "То есть, фактически Минск-2 был "дымовой завесой". Так называемые "гаранты" сознательно пошли на обман – и Донбасса, и России, и, получается, ООН… Так почему молчит офис Генсека Организации после публичных признаний в блефе, которые сделали непосредственные участники минского процесса от Франции и Германии?", - сообщил парламентарий. Официальному представителю Генсека ООН Стефану Дюжаррику был задан по этому поводу прямой вопрос, но он ушел от ответа, отметил Слуцкий, добавив, что пока коллективный Запад пытается доминировать в секретариате ООН и, по сути, заставляет плясать под дудку Вашингтона, выполнение основных функций организации ставится под прямую угрозу.

https://ria.ru/20230104/zapad-1842965900.html

https://ria.ru/20221231/ukraina-1842591426.html

https://ria.ru/20221209/merkel-1837541458.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, германия, донбасс, госдума рф, оон, франсуа олланд, ангела меркель, леонид слуцкий (политик)