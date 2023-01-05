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Московские врачи за две недели провели сотни операций в ЛНР
Московские врачи за две недели провели сотни операций в ЛНР - РИА Новости, 05.01.2023
Московские врачи за две недели провели сотни операций в ЛНР
Московские врачи за две недели провели почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций в больнице Луганской Народной Республики, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T01:45
2023-01-05T01:45
2023-01-05T10:05
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Московские врачи за две недели провели почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций в больнице Луганской Народной Республики, сообщается на сайте мэра столицы. Как уточняется, сегодня регулярную медицинскую помощь пациентам в ЛНР и ДНР оказывают около 200 московских врачей из почти 30 учреждений городского здравоохранения. Они посменно работают в больницах в составе мультидисциплинарных бригад. Всего столичные врачи провели в Луганской и Донецкой Народных Республиках почти 5,5 тысячи операций и около 15 тысяч консультаций пациентов. Отмечается, что Москва также предоставляет возможность врачам из ЛНР и ДНР повысить квалификацию на базе ведущих медучреждений. За один раз в институте стажируется группа из четырех-пяти человек, программа охватывает такие направления, как детская хирургия и нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология. Обучение рассчитано на месяц и включает как теоретическую часть, так и отработку практических навыков. Также в учреждениях столичного здравоохранения оказывается медицинская помощь детям из ЛНР и ДНР. В 2022 году лечение в московских стационарах прошли около 300 юных пациентов. При серьезных травмах первую помощь ребенку оказывают столичные врачи, которые работают непосредственно на новых территориях. Затем пациента с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставляют в Москву, где он проходит дальнейшее лечение и реабилитацию.
https://ria.ru/20220604/vrachi-1793189250.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, москва
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Москва
01:45 05.01.2023 (обновлено: 10:05 05.01.2023)
Московские врачи за две недели провели сотни операций в ЛНР
Врачи из Москвы за две недели провели 700 операций и полторы тысячи консультаций в ЛНР
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Московские врачи за две недели провели почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций в больнице Луганской Народной Республики, сообщается на сайте мэра столицы.
"Московские специалисты продолжают посменно работать в больнице Луганской Народной Республики. На днях в столицу вернулась очередная мультидисциплинарная бригада, в которую входили хирурги разных профилей, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, психиатры и другие врачи. Всего около 30 человек. В течение двух недель они оказывали специалистам из ЛНР всю необходимую поддержку. Московские врачи делились с коллегами опытом работы, консультировали пациентов, проводили операции. Всего за время командировки столичные специалисты провели 1,5 тысячи консультаций пациентов и почти 700 операций — экстренных и плановых", — сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
Как уточняется, сегодня регулярную медицинскую помощь пациентам в ЛНР и ДНР
оказывают около 200 московских врачей из почти 30 учреждений городского здравоохранения. Они посменно работают в больницах в составе мультидисциплинарных бригад. Всего столичные врачи провели в Луганской и Донецкой Народных Республиках почти 5,5 тысячи операций и около 15 тысяч консультаций пациентов.
Отмечается, что Москва также предоставляет возможность врачам из ЛНР и ДНР повысить квалификацию на базе ведущих медучреждений. За один раз в институте стажируется группа из четырех-пяти человек, программа охватывает такие направления, как детская хирургия и нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология. Обучение рассчитано на месяц и включает как теоретическую часть, так и отработку практических навыков.
Также в учреждениях столичного здравоохранения оказывается медицинская помощь детям из ЛНР и ДНР. В 2022 году лечение в московских стационарах прошли около 300 юных пациентов. При серьезных травмах первую помощь ребенку оказывают столичные врачи, которые работают непосредственно на новых территориях. Затем пациента с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставляют в Москву, где он проходит дальнейшее лечение и реабилитацию.