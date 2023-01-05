22:45 05.01.2023 (обновлено: 23:15 05.01.2023)
В Европе нашли гуманный способ отказать Зеленскому
Лидер движения "Патриоты" Филиппо призвал спасать европейцев вместо Зеленского
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вместо предоставления финансовой помощи Владимиру Зеленскому Париж мог бы направлять средства на модернизацию больниц, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?" — заявил он.
По мнению француза, именно эти деньги решат проблему нехватки рук и недостатка лечения в медицинских учреждениях.
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Политик также предлагал снять антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он считает безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.