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В Европе нашли гуманный способ отказать Зеленскому - РИА Новости, 05.01.2023
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В Европе нашли гуманный способ отказать Зеленскому
В Европе нашли гуманный способ отказать Зеленскому - РИА Новости, 05.01.2023
В Европе нашли гуманный способ отказать Зеленскому
Вместо предоставления финансовой помощи Владимиру Зеленскому Париж мог бы направлять средства на модернизацию больниц, написал в Twitter лидер французского... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:45
2023-01-05T23:15
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вместо предоставления финансовой помощи Владимиру Зеленскому Париж мог бы направлять средства на модернизацию больниц, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо."Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?" — заявил он.По мнению француза, именно эти деньги решат проблему нехватки рук и недостатка лечения в медицинских учреждениях.Филиппо не первый раз критикует западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ. По его мнению, это лишь затягивает украинский конфликт.Политик также предлагал снять антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он считает безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, украина, европа, париж, франция
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Париж, Франция
22:45 05.01.2023 (обновлено: 23:15 05.01.2023)
 
В Европе нашли гуманный способ отказать Зеленскому

Лидер движения "Патриоты" Филиппо призвал спасать европейцев вместо Зеленского

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вместо предоставления финансовой помощи Владимиру Зеленскому Париж мог бы направлять средства на модернизацию больниц, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?" — заявил он.
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Филиппо не первый раз критикует западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ. По его мнению, это лишь затягивает украинский конфликт.
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С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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