https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843203926.html

В Европе нашли гуманный способ отказать Зеленскому

В Европе нашли гуманный способ отказать Зеленскому - РИА Новости, 05.01.2023

В Европе нашли гуманный способ отказать Зеленскому

Вместо предоставления финансовой помощи Владимиру Зеленскому Париж мог бы направлять средства на модернизацию больниц, написал в Twitter лидер французского... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:45

2023-01-05T22:45

2023-01-05T23:15

в мире

владимир зеленский

украина

европа

париж

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94b53f758c4dc85c479c185c5fd042f5.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вместо предоставления финансовой помощи Владимиру Зеленскому Париж мог бы направлять средства на модернизацию больниц, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо."Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?" — заявил он.По мнению француза, именно эти деньги решат проблему нехватки рук и недостатка лечения в медицинских учреждениях.Филиппо не первый раз критикует западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ. По его мнению, это лишь затягивает украинский конфликт.Политик также предлагал снять антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он считает безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230105/ssha-1843197220.html

https://ria.ru/20230105/germaniya-1843189514.html

https://ria.ru/20230105/roberts-1843162646.html

украина

европа

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, европа, париж, франция