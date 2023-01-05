https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843132077.html

В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном

В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном - РИА Новости, 05.01.2023

В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном

Телефонный разговор между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланирован, но возможен, сообщила в четверг глава... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T12:02

2023-01-05T12:02

2023-01-05T12:02

в мире

франция

россия

владимир путин

катрин колонна

эммануэль макрон

мид франции‎

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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Телефонный разговор между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланирован, но возможен, сообщила в четверг глава французского МИД Катрин Колонна. "Такой разговор (между Макроном и Путиным) пока не запланирован, но возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным. В частности, чтобы попытаться ограничить риски ядерных инцидентов вокруг гражданских ядерных объектов, например, ЗАЭС", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о том, планируется ли разговор между президентами РФ и Франции. Макрон неоднократно публично говорил о желании переговорить с Путиным, однако в Кремле сообщали об отсутствии официальных запросов.

https://ria.ru/20221226/peregovory-1841339074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, россия, владимир путин, катрин колонна, эммануэль макрон, мид франции‎