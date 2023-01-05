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В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном - РИА Новости, 05.01.2023
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В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном
В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном - РИА Новости, 05.01.2023
В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном
Телефонный разговор между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланирован, но возможен, сообщила в четверг глава... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:02
2023-01-05T12:02
в мире
франция
россия
владимир путин
катрин колонна
эммануэль макрон
мид франции‎
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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Телефонный разговор между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланирован, но возможен, сообщила в четверг глава французского МИД Катрин Колонна. "Такой разговор (между Макроном и Путиным) пока не запланирован, но возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным. В частности, чтобы попытаться ограничить риски ядерных инцидентов вокруг гражданских ядерных объектов, например, ЗАЭС", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о том, планируется ли разговор между президентами РФ и Франции. Макрон неоднократно публично говорил о желании переговорить с Путиным, однако в Кремле сообщали об отсутствии официальных запросов.
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в мире, франция, россия, владимир путин, катрин колонна, эммануэль макрон, мид франции‎
В мире, Франция, Россия, Владимир Путин, Катрин Колонна, Эммануэль Макрон, МИД Франции‎
12:02 05.01.2023
 
В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном

Глава МИД Колонна: разговор между Путиным и Макроном пока не запланирован, но возможен

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Телефонный разговор между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланирован, но возможен, сообщила в четверг глава французского МИД Катрин Колонна.
"Такой разговор (между Макроном и Путиным) пока не запланирован, но возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным. В частности, чтобы попытаться ограничить риски ядерных инцидентов вокруг гражданских ядерных объектов, например, ЗАЭС", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о том, планируется ли разговор между президентами РФ и Франции.
Макрон неоднократно публично говорил о желании переговорить с Путиным, однако в Кремле сообщали об отсутствии официальных запросов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 12:12
Путин не планирует телефонных контактов с Макроном
 
В миреФранцияРоссияВладимир ПутинКатрин КолоннаЭммануэль МакронМИД Франции‎
 
 
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