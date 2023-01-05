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В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном
В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном - РИА Новости, 05.01.2023
В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном
Телефонный разговор между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланирован, но возможен, сообщила в четверг глава... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:02
2023-01-05T12:02
2023-01-05T12:02
в мире
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катрин колонна
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Телефонный разговор между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланирован, но возможен, сообщила в четверг глава французского МИД Катрин Колонна. "Такой разговор (между Макроном и Путиным) пока не запланирован, но возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным. В частности, чтобы попытаться ограничить риски ядерных инцидентов вокруг гражданских ядерных объектов, например, ЗАЭС", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о том, планируется ли разговор между президентами РФ и Франции. Макрон неоднократно публично говорил о желании переговорить с Путиным, однако в Кремле сообщали об отсутствии официальных запросов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, франция, россия, владимир путин, катрин колонна, эммануэль макрон, мид франции
В мире, Франция, Россия, Владимир Путин, Катрин Колонна, Эммануэль Макрон, МИД Франции
В Париже не исключили телефонного разговора Путина с Макроном
Глава МИД Колонна: разговор между Путиным и Макроном пока не запланирован, но возможен