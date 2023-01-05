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Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/elenovka-1843194355.html
Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 05.01.2023
Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение распустить миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР в июле прошлого года, заявил его... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:48
2023-01-05T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
оон
стефан дюжаррик
денис пушилин
россия
международный комитет красного креста (мккк)
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ООН, 5 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение распустить миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР в июле прошлого года, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге."Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия", — сказал он.По словам Дюжаррика, как только ООН почувствует, что у нее есть соответствующие гарантии безопасности, группу восстановят.ВСУ нанесли удар по изолятору в Еленовке в ночь на 29 июля. По информации Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, обстрел СИЗО был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"*, начали давать показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Россия призывала экспертов ООН и МККК для расследования происшествия в Еленовке.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html
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в мире, донецкая народная республика, оон, стефан дюжаррик, денис пушилин, россия, международный комитет красного креста (мккк), владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, ООН, Стефан Дюжаррик, Денис Пушилин, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
20:48 05.01.2023 (обновлено: 21:19 05.01.2023)
 
Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Генсек ООН Гутерреш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение распустить миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР в июле прошлого года, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге.
"Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия", — сказал он.
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"Очевидно, откуда стреляли". Что изумило западных журналистов в Еленовке
По словам Дюжаррика, как только ООН почувствует, что у нее есть соответствующие гарантии безопасности, группу восстановят.
ВСУ нанесли удар по изолятору в Еленовке в ночь на 29 июля. По информации Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, обстрел СИЗО был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"*, начали давать показания.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело. Россия призывала экспертов ООН и МККК для расследования происшествия в Еленовке.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:18Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2023
Инфографика
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаООНСтефан ДюжаррикДенис ПушилинРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Владимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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