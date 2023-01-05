https://ria.ru/20230105/elenovka-1843194355.html

Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 05.01.2023

Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение распустить миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР в июле прошлого года, заявил его... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:48

2023-01-05T20:48

2023-01-05T21:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

оон

стефан дюжаррик

денис пушилин

россия

международный комитет красного креста (мккк)

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ООН, 5 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение распустить миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР в июле прошлого года, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге."Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия", — сказал он.По словам Дюжаррика, как только ООН почувствует, что у нее есть соответствующие гарантии безопасности, группу восстановят.ВСУ нанесли удар по изолятору в Еленовке в ночь на 29 июля. По информации Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, обстрел СИЗО был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова"*, начали давать показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Россия призывала экспертов ООН и МККК для расследования происшествия в Еленовке.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html

https://ria.ru/20220803/elenovka-1807015852.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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