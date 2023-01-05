https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html

"Мечта". Американский офицер пришел в восторг от нового российского оружия

"Мечта". Американский офицер пришел в восторг от нового российского оружия - РИА Новости, 05.01.2023

"Мечта". Американский офицер пришел в восторг от нового российского оружия

Новый ударный беспилотник С-70Б ("Охотник") значительно усилит российскую армию, написал в статье для 19FortyFive американский офицер в отставке Брент Иствуд. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:36

2023-01-05T10:36

2023-01-05T18:02

сергей чемезов

россия

сша

окб сухого

ростех

су-57

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343933_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_fdd7dd7feeef36f3ef34fa2b4ca66833.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новый ударный беспилотник С-70Б ("Охотник") значительно усилит российскую армию, написал в статье для 19FortyFive американский офицер в отставке Брент Иствуд.По мнению автора, "самой захватывающей" способностью этого дрона станет режим, который позволит применять его в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57."Эта концепция "ведомого" будет включать до четырех "Охотников", которые будут лететь впереди истребителя для предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле", — пояснил Иствуд.Он отметил, что С-70 усилит боевой самолет и сделает его "более смертоносным".Кроме того, добавил он, в задачи "Охотника" будет входить не только поражение наземных целей, но и радиоэлектронная борьба, а также сбор разведданных.Говоря о характеристиках беспилотника, Иствуд обратил внимание на то, что С-70Б оснастят авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, который обеспечит дальность полета до шести тысяч километров.Совместную работу С-70Б и Су-57 успешно испытали в 2019 году, говорится в статье."Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, серийное производство "Охотников" должно начаться в наступившем году.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

https://ria.ru/20230105/zadacha-1843105979.html

https://ria.ru/20230105/oruzhie-1843099394.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей чемезов, россия, сша, окб сухого, ростех, су-57, политика