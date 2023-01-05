https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html
"Мечта". Американский офицер пришел в восторг от нового российского оружия
"Мечта". Американский офицер пришел в восторг от нового российского оружия - РИА Новости, 05.01.2023
"Мечта". Американский офицер пришел в восторг от нового российского оружия
Новый ударный беспилотник С-70Б ("Охотник") значительно усилит российскую армию, написал в статье для 19FortyFive американский офицер в отставке Брент Иствуд. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:36
2023-01-05T10:36
2023-01-05T18:02
сергей чемезов
россия
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окб сухого
ростех
су-57
политика
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новый ударный беспилотник С-70Б ("Охотник") значительно усилит российскую армию, написал в статье для 19FortyFive американский офицер в отставке Брент Иствуд.По мнению автора, "самой захватывающей" способностью этого дрона станет режим, который позволит применять его в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57."Эта концепция "ведомого" будет включать до четырех "Охотников", которые будут лететь впереди истребителя для предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле", — пояснил Иствуд.Он отметил, что С-70 усилит боевой самолет и сделает его "более смертоносным".Кроме того, добавил он, в задачи "Охотника" будет входить не только поражение наземных целей, но и радиоэлектронная борьба, а также сбор разведданных.Говоря о характеристиках беспилотника, Иствуд обратил внимание на то, что С-70Б оснастят авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, который обеспечит дальность полета до шести тысяч километров.Совместную работу С-70Б и Су-57 успешно испытали в 2019 году, говорится в статье."Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, серийное производство "Охотников" должно начаться в наступившем году.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
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https://ria.ru/20230105/oruzhie-1843099394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей чемезов, россия, сша, окб сухого, ростех, су-57, политика
Сергей Чемезов, Россия, США, ОКБ Сухого, Ростех, Су-57, Политика
10:36 05.01.2023 (обновлено: 18:02 05.01.2023)
"Мечта". Американский офицер пришел в восторг от нового российского оружия
Офицер армии США Брент Иствуд назвал преимущества российского беспилотника С-70Б "Охотник"
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Новый ударный беспилотник С-70Б ("Охотник") значительно усилит российскую армию, написал в статье для 19FortyFive
американский офицер в отставке Брент Иствуд.
По мнению автора, "самой захватывающей" способностью этого дрона станет режим, который позволит применять его в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57
.
"Эта концепция "ведомого" будет включать до четырех "Охотников", которые будут лететь впереди истребителя для предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле", — пояснил Иствуд.
Он отметил, что С-70 усилит боевой самолет и сделает его "более смертоносным".
"Команда мечты", — выразил восхищение отставной военный.
Кроме того, добавил он, в задачи "Охотника" будет входить не только поражение наземных целей, но и радиоэлектронная борьба, а также сбор разведданных.
Говоря о характеристиках беспилотника, Иствуд обратил внимание на то, что С-70Б оснастят авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, который обеспечит дальность полета до шести тысяч километров.
Совместную работу С-70Б и Су-57 успешно испытали в 2019 году, говорится в статье.
"Охотник" разработали в ОКБ Сухого
. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность.
По словам главы "Ростеха
" Сергея Чемезова
, серийное производство "Охотников" должно начаться в наступившем году.