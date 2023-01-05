https://ria.ru/20230105/aktivy-1843115030.html

Володин прокомментировал возможное решение об изъятии российских активов

Володин прокомментировал возможное решение об изъятии российских активов - РИА Новости, 05.01.2023

Володин прокомментировал возможное решение об изъятии российских активов

Если Германия решится на изъятие российских активов, Москва ответит ей тем же, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T09:24

2023-01-05T09:24

2023-01-05T15:49

россия

вячеслав володин

украина

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Если Германия решится на изъятие российских активов, Москва ответит ей тем же, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Берлин готов передать замороженные российские активы для восстановления Украины, если союзники сделают то же самое, а юридические вопросы будут решены.По словам Володина, таким образом немецкое правительство собирается переложить на Россию проблемы, которые создали их предшественники."Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", — написал спикер Госдумы.Он отметил, что платить в этом случае придется Германии или Франции, потому что Вашингтон всегда умывает руки, а Прибалтийские страны и некоторые другие члены ЕС могут только обеспечивать шумовую завесу. Кроме того, добавил Володин, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший французский президент Франсуа Олланд, саботировавшие Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине.Сейчас, считает спикер, жизнь началась в другой реальности — не только в соответствии с Уставом ООН, но и на основе прецедентов. В пример он привел ситуацию с признанием независимости Косово. По его мнению, у США, Германии, Франции и других государств, поддержавших это решение, нет другого выхода, кроме как согласиться с правом на самоопределение Южной Осетии, Абхазии, Крыма, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей."Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми", — пояснил Володин.Это же касается и изъятия денежных средств и собственности, отметил он.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Киевский режим настаивает, чтобы эти средства передали на "восстановление Украины". Однако в Еврокомиссии признали, что не могут пойти на такую конфискацию из-за международного принципа государственного иммунитета.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать ее финансовую стабильность не удалось, тогда как Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230102/volodin-1842799327.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/lyayen-1835627536.html

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россия, вячеслав володин, украина, германия, санкции в отношении россии