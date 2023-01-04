https://ria.ru/20230104/zabastovka-1843059191.html
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне - РИА Новости, 04.01.2023
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне
40 000 железнодорожников устроили очередную забастовку.
2023-01-04T15:57
2023-01-04T15:57
2023-01-04T15:57
видео
лондон
в мире
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По словам представителей профсоюза, причина забастовки – низкая оплата труда. "У нас не было повышения заработной платы с 2019 года. А сегодня в стране довольно значительный кризис стоимости жизни, который приходится переживать многим людям. Особенно тяжело работникам государственного сектора, которые получают очень скромную заработную плату", – сообщил представитель профсоюза. В результате забастовки, пассажиры столкнулись с длительными перебоями в движении поездов.
лондон
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843056969_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_00fc06bee8f2861725ccb9630b44ce27.jpg
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне
40 000 железнодорожников устроили очередную забастовку.
2023-01-04T15:57
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, лондон, в мире, видео
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне
40 000 железнодорожников устроили очередную забастовку.