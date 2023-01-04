Рейтинг@Mail.ru
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/zabastovka-1843059191.html
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне - РИА Новости, 04.01.2023
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне
40 000 железнодорожников устроили очередную забастовку.
2023-01-04T15:57
2023-01-04T15:57
видео
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843056969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d89049b3d577e3dd5f5606192067cd5.jpg
По словам представителей профсоюза, причина забастовки – низкая оплата труда. "У нас не было повышения заработной платы с 2019 года. А сегодня в стране довольно значительный кризис стоимости жизни, который приходится переживать многим людям. Особенно тяжело работникам государственного сектора, которые получают очень скромную заработную плату", – сообщил представитель профсоюза. В результате забастовки, пассажиры столкнулись с длительными перебоями в движении поездов.
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне
40 000 железнодорожников устроили очередную забастовку.
2023-01-04T15:57
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843056969_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_00fc06bee8f2861725ccb9630b44ce27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, лондон, в мире, видео
Видео, Лондон, В мире
"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне
40 000 железнодорожников устроили очередную забастовку.
2023-01-04T15:57
true
PT0M52S
15:57 04.01.2023
 

"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне

Читать ria.ru в
40 000 железнодорожников устроили очередную забастовку.
По словам представителей профсоюза, причина забастовки – низкая оплата труда. "У нас не было повышения заработной платы с 2019 года. А сегодня в стране довольно значительный кризис стоимости жизни, который приходится переживать многим людям. Особенно тяжело работникам государственного сектора, которые получают очень скромную заработную плату", – сообщил представитель профсоюза. В результате забастовки, пассажиры столкнулись с длительными перебоями в движении поездов.
 
ВидеоЛондонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала