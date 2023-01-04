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"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне

"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне - РИА Новости, 04.01.2023

"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне

40 000 железнодорожников устроили очередную забастовку.

2023-01-04T15:57

2023-01-04T15:57

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лондон

в мире

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По словам представителей профсоюза, причина забастовки – низкая оплата труда. "У нас не было повышения заработной платы с 2019 года. А сегодня в стране довольно значительный кризис стоимости жизни, который приходится переживать многим людям. Особенно тяжело работникам государственного сектора, которые получают очень скромную заработную плату", – сообщил представитель профсоюза. В результате забастовки, пассажиры столкнулись с длительными перебоями в движении поездов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это будет продолжаться". Забастовка сотрудников железной дороги в Лондоне 40 000 железнодорожников устроили очередную забастовку. 2023-01-04T15:57 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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