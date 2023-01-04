18:47 04.01.2023 (обновлено: 19:14 04.01.2023)
Балицкий сообщил о пяти погибших при украинском обстреле Васильевки
Балицкий сообщил о пяти погибших и 15 пострадавших при украинском обстреле Васильевки
© фото очевидцаПоследствия обстрела со стороны ВСУ города Васильевка в Запорожской области
© фото очевидца
Последствия обстрела со стороны ВСУ города Васильевка в Запорожской области
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В результате обстрела города Васильевка со стороны ВСУ погибли пять человек, еще 15 получили ранения, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что среди пострадавших четыре сотрудника МЧС, один из спасателей находится в крайне тяжелом состоянии. Ситуация в городе остается напряженной, обстрелы не прекращаются, добавил Балицкий.
"Цинизм киевского режима в очередной раз не знает границ: разрушенный жилой сектор, пострадавшие мирные жители города, спасатели, вытаскивающие людей из-под завалов. Это их цели и их методы войны", — подчеркнул врио губернатора.
Ранее Балицкий сообщал, что при обстреле Васильевки более десяти человек получили ранения, повреждена также гражданская инфраструктура. Он подчеркнул, что пострадавшим окажут максимальную помощь и поддержку.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления ВСУ. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.