https://ria.ru/20230104/vasilevka-1843059645.html

Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия

Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия - РИА Новости, 04.01.2023

Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия

Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей города не выходить на улицу и по возможности спрятаться в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:03

2023-01-04T16:03

2023-01-04T16:03

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816937198_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_c6aa459e71e5a451146160124c792a83.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей города не выходить на улицу и по возможности спрятаться в укрытия. Ранее в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате удара, нанесенного украинскими войсками по многоэтажному дому в Васильевке, погибли двое мирных граждан. "Дорогие жители нашего города, пожалуйста, не передвигайтесь сейчас по улице, находитесь в безопасных местах - лучше, чтобы это были укрытия", - сказала Романиченко. По словам Рогова, украинские войска продолжают массированные удары по гражданским объектам города. "Под ударами жилые дома, городские улицы и объекты гражданской инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230104/zaporozhe-1843051911.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область