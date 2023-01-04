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Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/vasilevka-1843059645.html
Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия
Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия - РИА Новости, 04.01.2023
Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия
Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей города не выходить на улицу и по возможности спрятаться в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:03
2023-01-04T16:03
специальная военная операция на украине
владимир рогов
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей города не выходить на улицу и по возможности спрятаться в укрытия. Ранее в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате удара, нанесенного украинскими войсками по многоэтажному дому в Васильевке, погибли двое мирных граждан. "Дорогие жители нашего города, пожалуйста, не передвигайтесь сейчас по улице, находитесь в безопасных местах - лучше, чтобы это были укрытия", - сказала Романиченко. По словам Рогова, украинские войска продолжают массированные удары по гражданским объектам города. "Под ударами жилые дома, городские улицы и объекты гражданской инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230104/zaporozhe-1843051911.html
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владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область
16:03 04.01.2023
 
Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия

Власти Запорожья призвали жителей Васильевки спрятаться в укрытия и не выходить на улицу

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПоврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в Васильевке Запорожской области
Поврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Поврежденные в результате обстрела ВСУ стекла в Васильевке Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей города не выходить на улицу и по возможности спрятаться в укрытия.
Ранее в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате удара, нанесенного украинскими войсками по многоэтажному дому в Васильевке, погибли двое мирных граждан.
"Дорогие жители нашего города, пожалуйста, не передвигайтесь сейчас по улице, находитесь в безопасных местах - лучше, чтобы это были укрытия", - сказала Романиченко.
По словам Рогова, украинские войска продолжают массированные удары по гражданским объектам города.
"Под ударами жилые дома, городские улицы и объекты гражданской инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 14:47
ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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