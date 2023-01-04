https://ria.ru/20230104/vasilevka-1843059645.html
Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия
Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия - РИА Новости, 04.01.2023
Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия
Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей города не выходить на улицу и по возможности спрятаться в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:03
2023-01-04T16:03
2023-01-04T16:03
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей города не выходить на улицу и по возможности спрятаться в укрытия. Ранее в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате удара, нанесенного украинскими войсками по многоэтажному дому в Васильевке, погибли двое мирных граждан. "Дорогие жители нашего города, пожалуйста, не передвигайтесь сейчас по улице, находитесь в безопасных местах - лучше, чтобы это были укрытия", - сказала Романиченко. По словам Рогова, украинские войска продолжают массированные удары по гражданским объектам города. "Под ударами жилые дома, городские улицы и объекты гражданской инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230104/zaporozhe-1843051911.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область
Жителей Васильевки в Запорожской области призвали спрятаться в укрытия
Власти Запорожья призвали жителей Васильевки спрятаться в укрытия и не выходить на улицу