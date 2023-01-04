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Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами - РИА Новости, 04.01.2023
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Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами
Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами - РИА Новости, 04.01.2023
Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", даже в одиночку значительно меняет баланс сил между российским и западными... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T18:42
2023-01-04T19:56
константин сивков
владимир путин
сергей шойгу
россия
сша
адмирал горшков (фрегат)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", даже в одиночку значительно меняет баланс сил между российским и западными флотами, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу. "Главное событие заключается в том, что с появлением одного этого корабля уже произошло довольно существенное изменение в соотношении сил на море, на Северном флоте, в пользу нашего Военно-морского флота", — сказал Сивков. Он пояснил, что "Адмирал Горшков " обладает оружием, которое обеспечивает даже в одиночку вывод из строя авианосца США или нескольких кораблей из состава авианосной ударной группы.В церемонии в среду приняли участие президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до девяти Махов.
https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html
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константин сивков, владимир путин, сергей шойгу, россия, сша, адмирал горшков (фрегат)
Константин Сивков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, США, Адмирал Горшков (фрегат)
18:42 04.01.2023 (обновлено: 19:56 04.01.2023)
 
Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами

Военный эксперт Сивков: фрегат "Адмирал Горшков" с "Цирконами" поменял баланс сил на море

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", даже в одиночку значительно меняет баланс сил между российским и западными флотами, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу.
Выход фрегата Адмирал Горшков из базы
Вчера, 17:38
Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы
"Главное событие заключается в том, что с появлением одного этого корабля уже произошло довольно существенное изменение в соотношении сил на море, на Северном флоте, в пользу нашего Военно-морского флота", — сказал Сивков.
Он пояснил, что "Адмирал Горшков " обладает оружием, которое обеспечивает даже в одиночку вывод из строя авианосца США или нескольких кораблей из состава авианосной ударной группы.

"Соединенные Штаты и другие страны мира прекрасно понимают, что с этого корабля ракеты "Циркон" уже в процессе испытаний многократно применялись, всем все понятно", — добавил Сивков.

В церемонии в среду приняли участие президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до девяти Махов.
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