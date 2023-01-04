https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843073979.html

Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами

Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами - РИА Новости, 04.01.2023

Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", даже в одиночку значительно меняет баланс сил между российским и западными... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T18:42

2023-01-04T18:42

2023-01-04T19:56

константин сивков

владимир путин

сергей шойгу

россия

сша

адмирал горшков (фрегат)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", даже в одиночку значительно меняет баланс сил между российским и западными флотами, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу. "Главное событие заключается в том, что с появлением одного этого корабля уже произошло довольно существенное изменение в соотношении сил на море, на Северном флоте, в пользу нашего Военно-морского флота", — сказал Сивков. Он пояснил, что "Адмирал Горшков " обладает оружием, которое обеспечивает даже в одиночку вывод из строя авианосца США или нескольких кораблей из состава авианосной ударной группы.В церемонии в среду приняли участие президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до девяти Махов.

https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html

https://ria.ru/20221203/neft-1836153735.html

россия

сша

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константин сивков, владимир путин, сергей шойгу, россия, сша, адмирал горшков (фрегат)