18:42 04.01.2023 (обновлено: 19:56 04.01.2023)
Эксперт заявил о смене баланса сил между российским и западными флотами
Военный эксперт Сивков: фрегат "Адмирал Горшков" с "Цирконами" поменял баланс сил на море
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", даже в одиночку значительно меняет баланс сил между российским и западными флотами, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее в среду прошла церемония выхода фрегата на боевую службу.
"Главное событие заключается в том, что с появлением одного этого корабля уже произошло довольно существенное изменение в соотношении сил на море, на Северном флоте, в пользу нашего Военно-морского флота", — сказал Сивков.
Он пояснил, что "Адмирал Горшков " обладает оружием, которое обеспечивает даже в одиночку вывод из строя авианосца США или нескольких кораблей из состава авианосной ударной группы.
"Соединенные Штаты и другие страны мира прекрасно понимают, что с этого корабля ракеты "Циркон" уже в процессе испытаний многократно применялись, всем все понятно", — добавил Сивков.
В церемонии в среду приняли участие президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и командир корабля Игорь Крохмаль. По словам Путина, "Циркон" способен надежно защищать безопасность страны. Как отметил Шойгу, ракеты преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до девяти Махов.
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