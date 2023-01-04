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В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в среду в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:30
2023-01-04T16:30
2023-01-04T16:30
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запорожская область
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в среду в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале, согласно его сообщению тревога была объявлена в указанном регионе в 16.10 мск. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230104/patriot-1843047740.html
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в мире, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Власти подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу