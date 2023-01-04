https://ria.ru/20230104/trevoga-1843027119.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:47

2023-01-04T11:47

2023-01-04T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Предупреждение объявили во всех регионах практически одновременно. Вся онлайн-карта сейчас отмечена красным. По данным ведомства, сигналы прозвучали в 11:37 мск.Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230104/melitopol-1843006591.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина