11:47 04.01.2023 (обновлено: 12:30 04.01.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Предупреждение объявили во всех регионах практически одновременно. Вся онлайн-карта сейчас отмечена красным. По данным ведомства, сигналы прозвучали в 11:37 мск.
Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.